Uczestnik "Kuchennych rewolucji" zabił córkę i siebie. Osoba z TVN komentuje

TVN raz na jakiś czas przypomina odcinek "Kuchennych rewolucji" sprzed prawie 7 lat, w którym Magda Gessler ratowała restaurację Cechowa w Złotowie. Prowadzili ją rodzeństwo - Klaudia i Mikołaj. Tuż po emisji o Mikołaju zrobiło się głośno w całej Polsce ze względu na jego niebywałą urodę! Co robi dziś? Czy jest aktywny w sieci? Mikołaj z "Kuchennych rewolucji" ze Złotowa! Co dziś robi? Restauracja Cechowa wymagała potężnej rewolucji - Magda Gessler musiała nauczyć młodych właścicieli praktycznie wszystkiego. 22-letni Mikołaj zaś tuż po emisji zyskał ogromną popularność - został zaproszony z siostrą nawet do "Dzień Dobry TVN"! Fani zachwycali się jego urodą oraz muskulaturą! Magda Gessler z Mikołajem i Klaudią. Co więcej - w sieci powstał fanpage Mikołaja, a fanki nie dawały mu spokoju, mimo, że jest w stałym związku. Młody właściciel restauracji był zaskoczony swoją popularnością: Dostałem takie informacje i przyjmuję to z przymrużeniem oka. Moja dziewczyna nie była chyba szczęśliwa. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie spodziewałem się, że to tak zostanie odebrane. To pewnie dlatego, bo w "Kuchennych rewolucjach" nie było jeszcze tak młodych właścicieli. To, że dbam o figurę to efekt tego, że trenuję sporty walki, walczę zawodowo, trenuję K-1. Zdobyłem mistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski - mówił pięć lat temu w rozmowie z plotkiem.pl, opowiadając m.in. skąd tak dobra sylwetka. Co dziś robią Mikołaj i Klaudia? Na pewno nie prowadzą już restauracji, która wystąpiła w show. W sieci bardzo ciężko o nowe zdjęcia Mikołaja i jakiekolwiek nformacje. Uczestnik "Kuchennych rewolucji" ma zablokowanego Instagrama oraz zawartą informację o nowym biznesie - jest teraz producentem galanterii drewnianej ogrodowej. ...