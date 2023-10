Na gali z okazji emisji wielkiego finału "Hotelu Paradise" nie mogło zabraknąć Kuby. Impreza w Warszawie była świetną okazją do szczerych rozmów z uczestnikami programu TVN7, którzy wreszcie mogli zdradzić, jak po powrocie do Polski potoczyły się ich losy. Wiemy już, że niektórym udało się stworzyć silne i trwałe związki. Część par poniosła porażkę i ostatecznie doszło do rozstania.

Nasza reporterka spotkała Kubę z "Hotelu Paradise" i zadała mu kilka pytań o jego życie uczuciowe. Uczestnik randkowego show ujawnił, jak wyglądała jego relacja z Marią. Sprawdźcie, czego się dowiedzieliśmy!

"Hotel Paradise 4": Kuba i Maria są parą po programie?

Kuba z "Hotelu Paradise" w rozmowie z naszą reporterką zdradził, że jego relacja z Marią już w trakcie programu nie układała się najlepiej. Przyznał, że para miała na swojej drodze wiele przeszkód. Warto przypomnieć, że odpadnięcie Kuby kosztowało Marię wiele emocji. Tak przynajmniej mogli to odebrać widzowie, którzy zobaczyli na twarzy dziewczyny łzy. Kuba jednak odebrał to nieco inaczej.

- Płakała jak odpadałem, ale to były łzy bo utraciła parę, relację, którą rzekomo chciała budować - powiedział naszej reporterce.

Po tym, jak Kuba odpadł z programu, Maria nie stworzyła poważnej relacji z żadnym partnerem. Dziewczyna pożegnała się z randkowym show zaraz po jego eliminacji. Wcześniej na pamiątkę dała mu nawet swój pierścionek. Widzowie mieli powody, by podejrzewać, że uczestnicy będą razem po powrocie z Zanzibaru. Zwłaszcza że para później spotkała się na kawę. Czy po zakończeniu show udało im się stworzyć romantyczną relację? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam Kuba!