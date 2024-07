Renata Kaczoruk wygrała "Azja Express"? Na Instagramie Kuby Wojewódzki zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie, które może sugerować wygraną swojej ukochanej w nowym programie stacji TVN. Dziennikarz i jego ukochana przebywają obecnie na wakacjach w Tajlandii. Na profilu Wojewódzkiego pojawiło się mnóstwo zdjęcie z wyprawy, w tym jdno, które mocno zastanawia. Przedstawia ono Renatę Kaczoruk w radosnym podskoku na rajskiej plaży. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie podpis...

And the winner is...