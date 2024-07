Kuba Wojewódzki przejdzie do Polsatu? Dziennikarz już kilka tygodni temu sugerował swoim fanom na Instagramie, że negocjuje udział w powracającym do telewizji programie "Idol". Kuba pochwalił się wówczas zdjęciem z Jackiem Cyganem, a fotkę podpisał "polowa jury, negocjujemy wielki come back". Wtedy jednak wciąż nie wiadomo było, w jakiej stacji zobaczymy muzyczne show. Teraz wiemy, że program pojawi się już wiosną 2017 roku na antenie Polsatu. Czyżby więc Kuba Wojewódzki planował powrót do tej stacji?

Kuba Wojewódzki wróci do Polsatu i zostanie jurorem Idola?

Teraz Kuba znowu podgrzewa atmosferę. W sieci pojawiło się kolejne zdjęcie dziennikarza, ale tym razem z Ewą Farną. Pod fotką Kuba zdradził, że Idol powraca. Na profilu Wojewódzkiego na Instagramie od razu pojawiły się komentarze, że już wkrótce zobaczymy go w Polsacie.

To teraz Polsat- pisali fani.

Czyżby więc Kuba Wojewódzki rzeczywiście zdecydował się zakończyć współpracę z TVN? A może dziennikarz po raz kolejny próbuje robić sobie żarty, podobnie jak było w przypadku jego rzekomego ślubu z Renatą Kaczoruk? Przypominamy, że dziennikarz przez kilka tygodni wstawiał zdjęcia i opisy sugerujące, że poślubił swoją partnerkę. Ostatecznie okazało się, że ceremonii nie było, a sami zainteresowani wzięli jedynie udział w reklamie jednej z telefonii komórkowych.

Myślicie, że tym razem Kuba Wojewódzki znowu prowokuje? A może rzeczywiście zobaczymy go w "Idolu"?

Kuba Wojewódzki pochwalił się fotką z Ewą Farną.

Dziennikarz został jurorem w programie "Idol" w stacji Polsat?