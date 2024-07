To już pewne - program "Idol" po 12 latach wraca na antenę Polsatu! Od kilku tygodni wszyscy zastanawiają się, czy jedno z najpopularniejszych talent-show rzeczywiście zostanie reaktywowane. Po tym jak stacja zrezygnowała z emisji programu "Must be The Music", media zaczęły spekulować, że to właśnie "Idol" zajmie jego miejsce w ramówce. Atmosferę podgrzał również Kuba Wojewódzki, który pochwalił się wspólnym zdjęciem z Jackiem Cyganem - pod fotką napisał, że negocjują wielki come back.

Kto zasiądzie w jury "Idola"? Tego Polsat nie zdradza, jednak portal wirtualnemedia.pl poinformował właśnie, że już w listopadzie rozpoczną się pierwsze castingi dla potencjalnych uczestników show.

Do programu mogą zgłaszać się odoby w wieku od 16 do 28 lat. Gdzie odbędą się precastingi do "Idola"?

5 listopada, Gdynia, Hotel Courtyard by Marriott, ul. Jerzego Waszyngtona 19

6 listopada, Poznań, Hotel Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1

12 listopada, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1

13 listopada, Warszawa, Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

26 listopada, Wrocław, Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Podwale 84

Myślicie, że nowa odsłona "Idola" będzie takim sukcesem jak 12 lat temu? Wtedy np. drugą edycję show oglądało średnio 3,4 mln widzów! Nowe odcinki programu zobaczymy wiosną 2017 roku. Już nie możemy się doczekać!

Program Idol wraca na antenę Polsatu.

Czy po dwunastu latach program również okaże się hitem?