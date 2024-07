Wczoraj Kuba Wojewódzki w swoim programie gościł Tymona Tymańskiego i Agnieszkę Więdłoch. W czasie rozmowy narodziła się dyskusja na temat wolności słowa w Polsce. W tym momencie naturalnie została przytoczona afera z showmanem w roli głównej odnośnie Ukrainek. Nieudany żart sprawił, że dziennikarz został zawieszony w pracy w radiu Eska Rock, a Michał Figurski, z którym prowadził audycję został zwolniony. Przypomnijmy: Skandal! Wojewódzki i Figurski wysmiewają Ukrainki

Okazuje się, że wczorajsi goście Kuby bronili na łamach mediów Figurskiego i showman chciał poznać ich punkt widzenia tamtej sprawy.

- Kiedy nastąpiła wielka afera w radiu u mnie, to mój ówczesny kolega Michał Figurski straciła pracę, ta dziewczyna potrafiła się na temat sankcji medialnych na temat Michała Figurskiego bardzo ostro wypowiadać - powiedział Wojewódzki. Broniłaś go. Jako jedna z nielicznych potrafiłaś powiedzieć: "To jest lincz. Zastanówcie się co robicie". A ty się dołączyłeś - dodał kierując te słowa do Więdłochy i Tymańskiego.