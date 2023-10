Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" wzbudzają wiele emocji po swoim rozstaniu. Fani pary doszukują się informacji o ich powrocie, raz nawet sami przyznali, że zaczęli się znowu spotykać. Teraz oboje postanowili odpowiedzieć na pytania fanów, w których wyznali, że wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Wypowiedzieli się również, czy zamierzają do siebie wrócić, w tym również byli jednogłośni.

Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" utrzymują kontakt po rozstaniu

Od dłuższego czasu chodzą plotki, że Oliwia i Kuba z 5. edycji "Hotelu Paradise" wrócili do siebie. Po programie ogłosili, że są razem, ale ich miłosna sielanka nie trwała zbyt długo. Fani podejrzewali, że między nimi nie dzieje się najlepiej, co następnie sami potwierdzili informacjami o rozstaniu. W pewnym momencie ponownie ich drogi się zeszły, jednak temat ucichł, a oni sami nie zabierali głosu w tej sprawie, aż do teraz. Oliwia odpowiedziała na pytanie internautki, dotyczące powrotu do Kuby, jej odpowiedź była dość stanowcza.

Szansy nie ma i nie będzie. Mamy ze sobą kontakt, ale niestety różni nas światopogląd. Tak jak pisałam, coś się kończy, a coś się zaczyna. Ważne, żeby żyć ze sobą w zgodzie i umieć wybaczać. Nie dla kogoś, dla samego siebie - wyznała Oliwia.

To samo pytanie, otrzymał również Kuba z "Hotelu Paradise" , który przyznał, że utrzymuje kontakt z Oliwią, ale nie zamierza do niej wracać.

- Masz kontakt z Oliwką? - zapytała internautka.

- Jakiś tam mam - odpowiedział Kuba.

- Jest, choć malutka szansa, żebyście zeszli się z Oliwią? - zapytałą kolejna.

- Nope (tłum. nie) - skwitował.

Jeden z internautów, postanowił pocieszyć byłego uczestnika show i napisał, że "nadejdą te lepsze dni". Kuba postanowił wyjaśnić, że jego "średnie samopoczucie" nie jest spowodowane rozstaniem, a innymi czynnikami.

Nie czuje, żeby głównym czynnikiem średniego samopoczucia było rozstanie na chwilę obecną. Wydaje mi się, że oprócz pracy stoję trochę w miejscu, a jestem osobą, która musi mieć cały czas nowe wyzwania w życiu. Jak siedzę kilka dni w domu i tylko pracuje zwłaszcza, gdzie są wakacje to już jest lipa - wyznał Kuba.

