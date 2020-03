Które programy i seriale spadają z anteny przez koronawirusa? Podsumowanie wszystkich stacji! 

Koronawirus w Polsce odcisnął pięto na każdym aspekcie naszego życia, czyli także rozrywce. Jak wiadomo, do odwołania zamknięte są wszelkie placówki kulturowe, a władze wydały zakaz zgromadzeń. W związku z tym szefostwo wszystkich stacji telewizyjnych oraz producenci musieli podjąć radykalne decyzje w sprawie kontynuacji popularnych seriali i programów, przede wszystkich tych nadawanych na żywo lub kręconych z udziałem publiczności.

W ostatnim czasie zmieniły się więc ramówki poszczególnych stacji. Mamy dla Was podsumowanie - co zostaje na antenie, a co spada? Co oglądać? Zobaczcie sami!

Zmiany w ramówce - Polsat

Wielkie zmiany rozpoczęły się od zaskakującej, choć zarazem do przewidzenia decyzji Polsatu - w trakcie drugiego odcinka show "Taniec z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz ogłosił, że kontynuację programu zobaczymy dopiero jesienią. Przeniesione na jesień zostały również: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "The Four. Bitwa o sławę". Z ramówki znikną wkrótce seriale "Pierwsza miłość" (na antenie do 16 kwietnia) oraz "Na ratunek 112".

Co zostaje w ramówce Polsatu? M.in.:

serial "Zawsze warto"

serial "W rytmie serca"

show "Tylko jeden"

serial "Świat według Kiepskich"

serial "Przyjaciółki"

show "Nasz nowy dom"

program "Joke show"

Na razie nie zobaczymy w ramówce "Tańca z Gwiazdami".

East News

Zmiany w ramówce - TVN

TVN również zarządził wiele zmian w ramówce. Z końcem marca z anteny spadną seriale „Kod genetyczny”, „Chyłka-kasacja” oraz „Ukryta prawda”. Nie zobaczymy również programów „Co za tydzień” z Olivierem Janiakiem, „Kuchennych rewolucji” Magdy Gessler, „Kuby Wojewódzkiego”, „Milionerów” z Hubertem Urbańskim oraz „Superwizjera”. Z TVN7 na antenę TVN zostanie zaś przeniesiony program „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Do 4 kwietnia będzie można również oglądać „36,6” z Ewą Drzyzgą.

Co zostaje bez zmian? M.in:

serial „Motyw”

program „Ameryka Express”

serial "Na wspólnej" (choć zdjęcia zostały na razie zawieszone)

program "Dzień Dobry TVN"

W TVN 7 wciąż zaś można oglądać seriale "Zakochani po uszy" oraz "19+" oraz program "Hotel Paradise".

EastNews

Zmiany w ramówce - TVP 1 oraz TVP 2

W Telewizji Publicznej również doszło do wielu zmian w ramówce. Jak podał portal wirtualnemedia.pl zaprzestała prac na planie takich seriali, jak: "Klan", "Korona królów", "Leśniczówka" "Komisarz Alex". Zaplanowaną przerwę w pracy ma ekipa seriali "M jak miłość" oraz "Barwy Szczęścia". Wciąż nie wiadomo jednak, do kiedy dane produkcje będą emitowane na antenie. Z TVP 2 spadło nowe show 'Star Voice. Gwiazdy mają głos". Zawieszono również nagrania do "Dance Dance Dance", ale program będzie emitowany do 11 kwietnia.

Co zostaje na antenie?

TVP 1:

program "8 wspaniałych"

serial "Ojciec Mateusz"

serial "Archiwista"

program "Jaka to melodia"

TVP 2:

program "Koło fortuny

seriale: "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Barwy Szczęścia", "Echo serca"

program "Szansa na sukces"

program "Pytanie na śniadanie"

Co będziecie oglądać w telewizji w tym trudnym czasie?