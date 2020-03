"Pierwsza miłość" znika z anteny! Kiedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek serialu?

Potwierdziły się najgorsze obawy fanów "Pierwszej miłości". Niestety emisja serialu zostaje zawieszona, ze względu na wstrzymanie zdjęć przez panującą epidemię koronawirusa. Kiedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek w tym sezonie? Jak długo potrwa przerwa? Zobaczcie szczegóły!

Polsat zawiesza emisję serialu "Pierwsza miłość"!

Pandemia koronawirusa, która dotarła także do Polski, sparaliżowała pracę telewizji. Niestety ze względu na brak możliwości realizacji zdjęć, z wiosennej ramówki telewizji Polsat zniknęły już "Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz "The Four. Bitwa o sławę". Ten przykry los podzieliło także większość seriali. Niestety, jak podaje portal wirtualnemedia.pl, z anteny znika również "Pierwsza miłość"!

- Ze względów na epidemię wstrzymane zostały zdjęcia na planach. Oznacza to w praktyce, że większość zamówień telewizyjnych do ramówki wiosennej nie zostanie zrealizowana w całości. Dotyczy to zwłaszcza seriali emitowanych w trybie codziennym - cytuje słowa Andrzeja Muszyńskiego, prezesa ATM Grupy portal wirtualnemedia.pl

Kiedy zatem będziemy mogli zobaczyć ostatni odcinek serialu, który zostanie wyemitowany w wiosennej ramówce telewizji Polsat? Premierowe odcinki "Pierwszej miłości" będzie można oglądać do czwartku, 16 kwietnia 2020 roku. Następnie, według informacji uzyskanych przez wirtualnemedia.pl, od 17 kwietnia o godz. 18:00, będą nadawane powtórki docu soap „Sekrety rodziny”. Co więcej z ramówki Polsatu znika także serial "Na ratunek 112"! Z tego też względu z godz. 17:00 na 16:45 przesunięto emisję paradokumentu „Gliniarze", który częściowo będzie mógł zastąpić zawieszoną produkcję.

Przypomnijmy, że również stacja TVN podjęła decyzję, iż z końcem marca zawiesza emisję seriali takich jak: "Kod genetyczny", "Chyłka - kasacja" oraz "Ukryta prawda". Z ramówki TVN znikną też programy "Kuba Wojewódzki", "Kuchenne rewolucje", "Superwizjer" i "Milionerzy".

Będziecie tęsknić za "Pierwszą miłością"? Najprawdopodobniej serial powróci dopiero w jesiennej ramówce!

Niestety los tanecznego show podzieliło większość produkcji

