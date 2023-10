Mikołaj Krajewski opublikował na instagramowym profilu serię zdjęć z Hanną Sztachańską, młodą wokalistką znaną widzom z trzeciej edycji "The Voice Kids", tym samym potwierdzając, że są razem. Zobaczcie, jak 27-letni syn Katarzyny Nosowskiej prezentuje się u boku młodszej o dekadę ukochanej.

Syn Katarzyny Nosowskiej spotyka się z młodszą o dekadę uczestniczką "The Voice Kids"

Mikołaj Krajewski do niedawna był związany z Marianną Olbrych, córką Grażyny Olbrych. Związek wydawał się całkiem poważny - zakochani kilka lat temu zaręczyli się. Relacja dwojga młodych jednak nie przetrwała i początkujący muzyk oraz model zauroczył się inną dziewczyną - 17-letnią Hanną Sztachańską. Finalistka trzeciej edycji "The Voice Kids" była w przeszłości łączona z innym artystą, raperem Qry, z którym skomponowała nawet piosenkę. Teraz do sieci trafiły jej zdjęcia z Mikołajem Krajewskim, nie pozostawiające wątpliwości, że tych dwoje jest razem.

Na instagramowe profile Mikołaja Krajewskiego oraz Hanny Sztachańskiej trafiły te same zdjęcia, dokumentujące ich czułości na ulicy. Zakochani przytulali się na ławce i stroili miny. Syn Katarzyny Nosowskiej wstawił też na relację fotografię prezentującą uściski z podpisem "Chillin'". Wygląda na to, że młodzi czują się ze sobą doskonale. Co prawda dzieli ich aż 10 lat, ale łączy pasja do muzyki. Internauci pospieszyli z komplementami:

No, jakby miłość Piękni! Słodkie misie - pisano

Pod wrażeniem była też koleżanka Hanny Sztachańskiej z "The Voice Kids", Zuzanna Jabłońska, która zostawiła pod wpisem emotikonki wyrażające miłość.

Mikołaja Krajewskiego kojarzą przede wszystkim fani Katarzyny Nosowskiej - artysta niekiedy towarzyszy mamie podczas występów, brał też udział w jej nagraniach studyjnych. Tym samym podążył drogą wytyczoną przez oboje rodziców (jego ojcem jest perkusista, Adam Krajewski) i także zajął się muzyką. Mikołaj Krajewski ma już na koncie występ na festiwalu w Sopocie, organizowanym przez telewizję TVN, gdzie pojawił się u boku mamy.

