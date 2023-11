Kto wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Chociaż w jesiennej ramówce Polsatu zabrakło tanecznego show, to jest już pewne, że program wróci na antenę wiosną 2018 roku. Od chwili, kiedy Nina Terentiew zapowiedziała nową edycję "TzG" wszyscy zastanawiają się, kogo tym razem zobaczymy na parkiecie. Postanowiliśmy więc zapytać Paulinę Sykut, czy zna już listę zaproszonych do programu gwiazd. Co zdradziła nam prowadząca "Taniec z Gwiazdami"?

Reklama

Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Będzie ślub! Gwiazda Tańca z Gwiazdami pokazała pierścionek zaręczynowy!

Reklama

Kto wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?