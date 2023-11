2 z 5

Gdy Iwona Cichosz, wówczas Miss Świata Głuchych 2016, podjęła decyzję o udziale w programie „Taniec z gwiazdami" była świeżo zakochana. Od kilku miesięcy spotykała się z Truls'em S. Yggesethem, Norwegiem, który jest również osobą niesłyszącą. Poznali się na finale konkursu piękności we wrześniu 2016 roku. Podczas programu „Taniec z gwiazdami" często pytano Iwonę o to, czy to jest miłość na całe życie i kiedy planują ślub? Jednak wtedy Iwona i Truls nie byli jeszcze nawet zaręczeni...