I już wszystko wiadomo! Zwyciężczynią Projekt Lady 2 została Roksana Gac! To ona zdobyła tytuł Damy i trzymiesięczne stypendium w prestiżowej szkole językowej w Cambridge.

Gratulujemy!

Roksana wygrała Projekt Lady 2

Do finału drugiej edycji „Projektu Lady“ stanęły trzy dziewczyny - Julia Jaroszewska, Roksana Gac i Anna "Kaja" Kajuth. Dziewczęta podczas finału same nie mogły uwierzyć w swoją przemianę. Jeszcze niedawno zbuntowane, kiczowate, a dziś... nie wstydzą się być z jednej strony delikatne i kobiece, ale też silne i pewna siebie...

W finale Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała je na elegancki bal charytatywny, gdzie sama wybrała się ze swoim mężem - Radosławem. Jak im poszło? Dziewczęta sprzedawały m.in. losy na loterię, z której dochód trafił do fundacji wspierającej emerytowanych lekarzy.

Ale zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Roksana odebrała nagrodę z rąk damy poprzedniej edycji, Patrycji Wieji. Roksana okazała się najbardziej wytrwała w dążeniu do celu spośród wszystkich 13 uczestniczek show. Dziewczyna nie kryła wzruszenia.

Kim jest Roksana Gac?

Roksana ma 22 lata i pochodzi ze Szczecina. Jak podawali przed rozpoczęciem programu organizatorzy, dziewczyna ma za sobą trudną przeszłość. W wieku 14 lat trafiła do pogotowia opiekuńczego wraz z młodszą o 5 lat siostrą. Tam wpadła w złe towarzystwo... W wieku 18 lat wyjechała z Polski do pracy w Holandii. Jednak szybko wróciła do kraju, by ułożyć sobie życie na nowo. Teraz na pewno się uda. Serdecznie gratulujemy wygranej!