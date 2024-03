Na ten występ czekali chyba wszyscy! Roksana Węgiel zatańczyła w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" i totalnie zawładnęła parkietem. Iwona Pavlović była zachwycona, a Maserak podsumował:

Ta kreacja przyniosła im cztery dziesiątki!

Dziś wieczorem widzowie zobaczyli trzeci taniec w wykonaniu Roxie. Tydzień temu piosenkarka i Michał Kassin zaprezentowali quickstepa i otrzymali od jurorów 35 punktów. Roksana Węgiel miała być gwiazdą "Tańca z Gwiazdami", ale fani nie ukrywają rozczarowania i publikowali ostatnio gorzkie komentarze. Dzisiejszym występem po mistrzowsku zamknie wszystkim usta.

Roksana Węgiel i Michał Kassin w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli gorace paso doble. Podczas ich występu nie sposób było oderwać wzroku od młodej wokalistki. Roxie Węgiel już podczas treningów była pozytywnie nastawniona do kolejnego występu. Paso doble jej podpasowało:

Tuż po jej występie w "Tańcu z Gwiazdami" sam Krzysztof Ibisz nie mógł wytrzymać:

Roxie co to było?! Finał czy trzeci odcinek? Musisz pamiętać,, że istnieje jeszcze eurowizja taneczna

Ibisz nie przesadzał ani trochę. Sama Iwona Pavlović przyznała, że opadła jej szczęka: