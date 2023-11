2 z 8

Jakub Kucner i Lenka Klimentova zatańczyli salsę do piosenki "Time of my life". Układ z "Dirty Dancing" przypadł

Jakub jeszcze ci brakuje do Patricka Sweyze'ego to jest jeden z twoich najlepszych wykonanych tańców - powiedziała Ola. Rozczarowałeś mnie, myślałam, że zatańczysz gorzej, a zatańczyłeś lepiej - wyznał Andrzej. Jakubie urok tego tańca tak naprawdę to nie jest urok skompikowanych figur, a emocji, które na szczęście nam przekazałeś. Zła błam na ciebie, bo na początku całkowicie wypadałeś z rytmu (...) Ale dziękuję ci, bo to podnoszenie jest trudne, ale za wypadanie z rytmu łapka w dół - dokończyła Iwona.

Iwona: 5

Andrzej: 8

Ola: 7

RAZEM: 20