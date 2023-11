Właśnie trwa szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Joanna Mazur i Jan Kliment zatańczyli rumbę z gościnnym udziałem Piotra Cugowskiego. Zanim wyszli na parkiet, Joanna pokazała widzom swój dom. Jak mieszkała gwiazda? Trudno opisać słowami, to co widzieliśmy....

Joanna i Jan zwiedzili dom gwiazdy w Szczucinie, a potem jej internat w Krakowie. Gwiazda wyznała, że codziennie do szkoły w rodzinnym mieście chodziła z bólem brzucha, ponieważ nie mogłam poradzić sobie z kolegami, którzy jej dokuczali. Biegaczka do Krakowa wyprowadziła się mając 14 lat.

Joanka Ty taka złota, a tak skromnie mieszkałaś! - powiedział Janek - Za nic się nie musisz wstydzić, to jest walka, jaką drogą idziesz! Niewiadoma kobieta ma toaletę i prysznic na zewnątrz, to jest coś koszmarnego (…) Jesteś samodzielna. Do tej pory nie poznałem takiej osoby.