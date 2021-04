Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise 3" ledwo co weszła do gry, a już budzi wiele skrajnych emocji. Karolina pomimo szczerych chęci, pozytywnego nastawienia i wielkiego uśmiechu już w pierwszych minutach swojej obecności w rajskim hotelu podpadła Oli i Luizie, które mają jej za złe, że dopasowała się z Krzyśkiem. Co więcej, Ola w ostrych słowach skrytykowała aparycję nowej bohaterki nazywając ją "najbrzydszą uczestniczką". Swoją opinię postanowił wyrazić również Dawid, były uczestnik show. Jego słowa wprawiły internautów w osłupienie.

Dawid z "Hotelu Paradise" ocenia Karolinę. Co miał na myśli?

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" byliśmy świadkami nieoczekiwanego przeparowania. Ola dopasowała się do Kamila, Luiza do Marcina, Bibi do Krystiana, Sara do Simona, Nathalia została singielką, a do gry dołączyła ciemnowłosa piękność - Karolina, która została partnerką Krzyśka. Nowa rzeczywistość wyjątkowo nie spodobała się Lui i Oli, która nie kryła swojej niechęci do nowej mieszkanki "Hotelu Paradise".

Wydaje się miła, ale mi się bardzo nie podoba. Najbrzydsza ze wszystkich kobiet tutaj, z wyglądu oczywiście. Byłam pewna, że jak dojdzie to jakaś rakieta, a ona nie jest rakietą - powiedziała Ola Luizie.

Innego zdania były Sara i Bibi, które były oburzone zachowaniem dziewczyn. A jak na nową bohaterkę zareagowali widzowie? Nie trzeba było długo czekać, by na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" zawrzało.

- Śliczna❤️🔥Wydaje mi się taka zabawna. - Bardzo fajna😁 - Bardzo fajna dziewczyna 😍 wygląda na starszą ale ładna 😊 - Zaraz się zacznie hejt bo nie wygląda jak wszyscy 😢cycki, usta i tatuaże... ps. Bardzo ładna naturalna dziewczyna😍 w końcu tvn dał kogoś kto nie wygląda tak samo jak inni - piszą internauci.

Swoje zdanie na temat nowej uczestniczki postanowił wyrazić również były mieszkaniec rajskiego hotelu - Dawid.

- Transiara ❤️ - skomentował Karolinę Dawid.

Instagram

Komentarz chłopaka wywołał wiele kontrowersji, ze względu na fakt, że określenie "transiara" ma oczywiście bardzo negatywne znaczenie, nawiązujące w sposób obraźliwy do osób transseksualnych. Dziwiło jednak to, że Dawid użył serduszka. Niektórzy internauci byli zdziwieni więc oceną mężczyzny, nie wiedząc, co miał na myśli. Niektórzy wyjaśnili, że jego komentarz nie miał na celu obrazić Karoliny, lecz był nawiązaniem do muzyki, jakiej słucha - trance.

- ludzie serio? Dawidowi na bank chodziło o rodzaj muzy, jakim jest trance, a wy się spinacie😂 - czytamy w komentarzach.

Dawid odpisał: "W punkt", a głos zabrała również sama Karolina:

ojjj nikt nie zrozumiał przekazu ale wiadomo ze o muzykę chodzi 😅🎶🎶 Ojj byly balety

Patrząc na to, jak wielkie emocje wywołuje Karolina podejrzewamy, że sporo namiesza w rajskim hotelu.

Karolina właśnie dołączyła do "Hotelu Paradise". Dziewczyna od pierwszych minut udziału w show wzbudza wiele emocji zarówno wśród pozostałych graczy, jak i internautów.