Za nami półfinał programu "Agent"! Przypomnijmy, w pófinałowym odcinku "Agenta" starli się ze sobą: Antek Królikowski, Macademian Girl i Hubert Urbański. Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadań, między innymi odmierzyć 70 metrów krokami, odmierzyć 70 sekund oraz odmierzyć 7-kilogramowy worek z piaskiem. Ostatecznie nikt nie odpadł z programu... W programie uczestnicy zaczynali kręcić coraz bardziej, a fani show na Facebooku coraz częściej obstawiają, że agentem jest... Hubert Urbański! Dlaczego? Oto kilka dowodów.

Reklama

Kto jest agentem?

Po pierwsze, w programie podczas zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, kartka z odpowiedziami Huberta nie została pokazana - zauważył jeden z fanów. Chodziło o pytanie dotyczące tego, ile fragmentów złota znalazł agent. Tu Urbański zaczął kręcić bardziej niż Tamara i Antek...

Kolejny z fanów zwrócił uwagę na to, że odpowiedzi Huberta za bardzo różniły się od odpowiedzi pozostałych uczestników i to go zastanowiło.

Dziwne trochę, Hubert mówi, że agent Antek (według niego) znalazł 0 złota, a Antek z Tamarą mówią, że agent znalazł 4 złota czyli Hubert - napisał fan.

Trzeci dowód, o którym pisaliśmy, to fakt, że Hubert mówił uczestnikom, że ma lęk wysokości i nie potrafi się przełamać, a na stronie agencji Bumerang, w której jednym z aktorów jest Huber, znajduje się jego CV, a w nim w kategorii umiejętności: skoki spadochronowe!

Zobacz także

Jaka jest prawda? Kto jest agentem? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero za tydzień...

Zobacz też: Hubert Urbański jest Agentem w Agent-Gwiazdy. Jest dowód!

Waszym zdaniem, kto jest agentem? Hubert Urbański?

Facebook

A może Tamara?

Reklama

Są tacy, którzy twierdzą, że to Antek jest agentem!