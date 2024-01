Krzysztof z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych uczestników, których poznaliśmy właśnie dzięki temu programowi. Dziś fani śledzą jego losy za pośrednictwem Instagrama, jednak Krzysztof niezbyt często decyduje się publikować tam nowe treści. Kiedy zatem na jego InstaStory pojawiło się nowe nagranie, obserwatorzy pospieszyli, aby je obejrzeć. Jak się okazało, Krzysztof miał dla nich wspaniałe wieści!

Krzysztof w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niestety nie znalazł wymarzonej miłości - jak wiadomo, jego małżeństwo z Magdą rozpadło się po kilku miesiącach od zakończenia eksperymentu. Mimo to udział w programie sprawił, że Krzysztof nawiązał nowe przyjaźnie z uczestnikami innych edycji programu, a także zyskał popularność i ogromną sympatię fanów. Jego instagramowe konto śledzi ponad 33 tys. internautów, którzy z niecierpliwością czekają na jego nowe publikacje. I właśnie Krzysztof po dłuższej przerwie odezwał się do swoich obserwatorów i przy okazji przekazał im wspaniałe wieści.

Zobacz także: Agnieszka ze "Ślubu" przekazała radosne wieści: "Idzie nowe"

Jak się okazało, Krzysztof zdecydował się wykorzystać swoją popularność po udziale w "ŚOPW" w szczytnym celu i postanowił wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania jest spacer z Krzysztofem po Przemyślu oraz pyszny obiad lub kolacja w jego towarzystwie.

Siema! Właśnie spaceruję sobie po moim pięknym Przemyślu i tak sobie pomyślałem - może ktoś chciałby pospacerować razem ze mną? Będzie ku temu okazja! Możecie wylicytować na rzecz WOŚP spacer. Dodatkowo zaproszę na obiad lub kolację do jednej z ulubionych moich restauracji w Przemyślu. Zapraszam do licytowania - razem możemy więcej! Do zobaczenia w Przemyślu

- przekazał radosne wieści Krzysztof