Krzysztof Ibisz potwierdził, że Paulina Sykut poprowadzi 7. edycję "Tańca z Gwiazdami". Będzie to powrót prezenterki do pracy po urodzeniu dziecka. Paulina Sykut prowadziła 6. edycję tanecznego show aż do końca. W ostatnich odcinkach programu pojawiała się już w zaawansowanej ciąży. Róża, córeczka prezenterki, przyszła na świat na początku grudnia 2016 roku. Od tej pory Paulina Sykut miała przerwę w pracy. Teraz szykuje się do wielkiego powrotu.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie wyjątkowa, nie tylko ze względu na powrót Pauliny Sykut, ale również z innego powodu. Jakiego? Krzysztof Ibisz uchyli rąbka tajemnicy przed kamerą Party.pl!

Pierwszy odcinek 7. edycji programu już 3 marca! Będziecie oglądać? Pełna lista gwiazd, które zobaczymy w 7. edycji Tańca z Gwiazdami! Wśród nich dziennikarka TVP!

Paulina Sykut poprowadzi 7. edycję "Tańca z Gwiazdami". W tym czasie jej córeczką Różą będzie zajmował się tata.

Prezenterka wraca do pracy po porodzie. Poprzednią edycję tanecznego show prowadziła przez całą ciążę.