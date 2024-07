Krzysztof Gojdź chciałby wystąpić w programie "Azja Express"? Lekarz gwiazd w rozmowie z Party.pl przyznał, że pomimo życia w luksusie potrafiłby przeżyć na planie show za zaledwie 1 dolara. Postanowiliśmy zapytać również, co sądzi o show, które wzbudzało ogromne kontrowersje jeszcze zanim zostało wyemitowane na antenie TVN. Co sądzi o gwiazdach, które są atakowane za udział w "Azja Express"?

Ja jestem na pewno przyzwyczajony do luksusu, ale też potrafię zejść na ziemię, ponieważ spotykam na co dzień w Azji bardzo dużo biednych ludzi. Wiem, jak oni żyją i myślę, że potrafiłbym się dostosować do tego życia, co prawda na krótko na pewno nie na całe życie - przyznał Krzysztof Gojdź. Każdy powinien się liczyć z tym w jaki sposób będzie przedstawiany. Wiadomo TVN to wyciska emocje i łzy z widzów. Ja myślę, że po prostu Łukasz czy Hania Lis tak bardzo hejtowana w internecie powinni to po prostu olać, robić swoje, cieszyć się, że przeżyli fajną przygodę życia.