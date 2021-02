Ostatni odcinek "Hotelu Paradise" przyniósł widzom naprawdę sporo emocji, a nowi uczestnicy, którzy pojawili się na słonecznym Zanzibarze, powoli zaczęli odsłaniać karty. Jak się okazuje, zachowania Krzysztofa "Szafrana" Szafrańskiego nie koniecznie przypadło do gustu fanom reality show, a w internecie pojawiły się mocne komentarze na jego temat. Dlaczego spadła na niego taka fala krytyki? Kornelia zdecydowanie nie ma szczęścia do mężczyzn, bo jej obecny partner kocha inną!

"Hotel Paradise 3": Krzysiek ciągle kocha swoją eks! Chodzi o gwiazdę poprzedniej edycji?

Kornelia została sparowana z Krzyśkiem, i choć z początku była z tego faktu bardzo szczęśliwa, wiele wskazuje na to, że ta dwójka raczej nie stworzy ze sobą poważnego związku. Mimo zapewnień 26-latka, że jest ona w jego typie i póki co to z nią się najlepiej dogaduje, okazuje się, że po jego głowie ciągle chodzi ktoś inny, a fani "Hotelu Paradise 3" nie mogą mu tego wybaczyć! O kogo chodzi?

Byłem 7 lat, byłem z jedną dziewczyną całe życie. Cały czas gdzieś tam ona jest w głowie i tak naprawdę nie miałem innej, gdzieś tak się spotykałem z dziewczynami, ale raczej randkowałem sobie tylko - zwierzył się w programie.

Szafran przyznał, że ze swoją byłą dziewczyną ma kontakt do dziś. Później w rozmowie z Kornelią wyznał, że był zakochany tylko raz oraz, że swoją dziewczynę poznał już w gimnazjum.

Nie chce o tym za bardzo mówić i myśleć, zobaczę, jeszcze próbuję - odpowiedział wymijająco, kiedy jego para zapytała o to, czy chce wrócić do swojej ex.

Zachowanie Krzyśka zdecydowanie nie spodobało się widzom, którzy w mediach społecznościowych nie kryli swojej krytyki:

- Daj se spokój z nim, ma tupet skubaniec

- Koleś pomylił programy zamiast do "Ex na plaży" polazł do "Hotelu Paradise"

- Pakuj się już chłopie

- Co za gość

- Fałszywy

Kim jest tajemnicza była dziewczyna, która tak bardzo zawróciła w jego głowie i sercu? Trudno dziwić się, że to pytanie nurtuje wielu fanów programu, szczególnie, że kiedy Krzysiek wylądował na rajskiej wyspie wzbudził prawdziwe poruszenie. Niektórzy podejrzewają, że może nią być gwiazda poprzedniej edycji "Hotelu Paradise" - Sonia Szklanowska! Nie tylko obserwuje jego prywatny profil na Instagramie, ale również publikowała z nim zdjęcia w mediach społecznościowych. Czy to możliwe, aby była tą byłą dziewczyną, z którą Krzysiek wciąż ma kontakt? Czy Szafran pozna na Zanzibarze kogoś, kto sprawi, że zakocha się po raz drugi? T

Kiedy Krzysztof Szafrański pojawił się w "Hotelu Paradise 3" widzowie byli pewni, że zawróci w głowie niejednej dziewczynie. Czyżby jednak wcale nie szukał tu miłości? Jak się okazuje, najwyraźniej nadal czuje coś do swojej byłej. Fani programu są na niego wściekli!

Po swoim wyznaniu widzowie stwierdzili, że chyba pomylił programy....

Kim jest tajemnicza eks dziewczyna, z którą nadal ma kontakt? Okazuje się, że mężczyzna zna się z Sonią! Czy to o nią chodzi?