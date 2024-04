Po tym, jak wyszły na jaw mroczne sekrety z przestępczej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, internauci "zasypali" profil "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie komentarzami. Widzowie domagają się usunięcia "Królowej życia" z finałowego składu. Jednak to nie wszystko.

Reklama

Widzowie nie chcą Dagmary Kaźmierskiej w finale "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska przez 7. odcinków doskonale bawiła się w "Tańcu z Gwiazdami", gdy była krytykowana przez jury, podkreślała, że jest tylko częścią rozrywkową tego programu. Dziś zmieniło się wszystko po publikacji śledztwa Gońca.pl o tym, jak Dagmara Kaźmierska zgotowała piekło jednej z kobiet pracujących przed laty w jej agencji towarzyskiej. Ofiara Dagmary Kaźmierskiej opowiedziała o praktykach w domu publicznym Kaźmierskiej, o zmuszaniu do przyjmowania narkotyków, przemocy fizycznej i psychicznej, zmuszania do prostytucji a także gwałcie na zlecenie, który miał być "karą". Dagmara Kaźmierska nie odniosła się do szczegółów wyciągniętych z akt jej sprawy na światło dzienne. Zbywała dziennikarzy komentarzem, że nie miała czasu przeczytać szokującego artykułu.

Internauci domagają się usunięcia Dagmary Kaźmierskiej z finału "Tańca z Gwiazdami", w którym według zasad miałaby wziąć udział mimo rezygnacji z show.

EastNews

Zobacz także: Okrutna przeszłość Kaźmierskiej wyszła na jaw. Conan Kaźmierski wymownie wspiera matkę

Na profilu "Tańca z Gwiazdami" pojawił się ogrom komentarzy. Widzowie proponują także, by Polsat przeznaczył wszystkie zarobione pieniądze z SMS-ów na Kaźmierską na fundację pomagającą skrzywdzonym seksualnie kobietom:

Zobacz także

W imieniu widzów sugeruje przeznaczenie całej kwoty z sms-ów wysłanych na jedną z uczestniczek na fundację ,Feminoteka, która zajmuje się pomocą dla kobiet skrzywdzonych seksualnie. Kto jest za?

Bardzo dobry pomysł. Ta osoba powinna też oddać swoje honorarium za odcinki na rzecz tej fundacji!

Widzowie domagają się także usunięcia Dagmary Kaźmierskiej z finału "Tańca z Gwiazdami":

Mam nadzieję, że Dagmary na finale nie zobaczymy. Koniec promowania tej osoby w mediach

Powinniście wystosować oficjalne przeprosiny w kierunku ofiar @queen_of_life_77. Nie jest wam wstyd?

Internauci cytują także w komentarzach wstrząsające fragmenty z zeznań ofiary Dagmary Kaźmierskiej, przytoczone w artykule Goniec.pl.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w Tańcu z Gwiazdami Wojciech Olkusnik/East New

Reklama

Na tę chwilę stacja nie odniosła się do sprawy. Polsat po cichu zareagował na aferę z Dagmarą Kaźmierską usuwając programy z nią ze streamingu. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów, stacja nie wyemituje już programu "Dagmara szuka męża", a widzowie nie zobaczą nawet powtórki starego sezonu w nadchodzącą sobotę. Czy Dagmara Kaźmierska zostanie również usunięta z "Tańca z Gwiazdami"? To się okaże już niebawem.