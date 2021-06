"Hotel Paradise": Kryzys w związku Marcina i Kary?! Fani wściekli na uczestnika. Co na to Kara?

Fani "Hotelu Paradise" są wściekli na Marcina za to jak potraktował Karę i sądzą, że powinna go zostawić! Co takiego zrobił uczestnik? Kara zabrała głos

Czy nad związkiem Kary i Marcina właśnie zawisły ciemne chmury? Ta dwójka uczestników "Hotelu Paradise 3" od początku budziła spore kontrowersje i mało kto wierzył, że postanowią kontynuować wspólną przygodę po programie. Ku zaskoczeniu widzów, Marcin - który przed kamerami mówił, że nie jest gotowy na poważną relację - zmienił zdanie, a niedługo po zakończeniu emisji hitowego show TVN7, on i Kara potwierdzili swój związek. Od tego czasu para nie przestaje zalewać swoich obserwatorów romantycznymi zdjęciami i filmikami, jednak jak się okazuje - internauci nie do końca wierzą w szczerość ich uczuć, a szczególnie w szczerość uczuć Marcina. Dlaczego? Wszystko przez jego zachowanie! Kiedy fani "Hotelu Paradise 3" rozpoczęli dyskusję pod jednym ze zdjęć kontrowersyjnego uczestnika, nagle głos zabrała sama Kara. Dziewczyna postanowiła szczerze wyznać, jak naprawdę wygląda ich związek.

"Hotel Paradise": Kara staje w obronie Marcina

Kiedy Marcin i Kara opuścili Zanzibar, przez długi czas musieli się ukrywać ze swoim uczuciem. Ostatnio jednak dowiedzieliśmy się, że Kara przeprowadziła się do Marcina do Opola, a teraz mają zamiar razem zamieszkać w Warszawie. Cóż, te kroki są naprawdę poważnie, czy jednak aby na pewno w ich związku jest tak kolorowo? Kiedy Marcin opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z Karą, podpisując je romantycznymi słowami z piosenki "You And Me" Shallou'a, pod postem natychmiast pojawiły się głosy oburzonych internautów, a wszystko przez komentarz Kary i zachowanie jej chłopaka!

😍❤️tęsknie za tobą 🥺 - napisała dziewczyna, sugerując, że obecnie nie spędza czasu z Marcinem.

Fani zaczęli zastanawiać się, gdzie jest Kara i dlaczego nie ma jej razem z Marcinem, jednak po chwili ich uwagę przykuło zupełnie co innego. Internauci zauważyli, że uczestnik "Hotelu Paradise 3", który odpowiedział na liczne komentarze pod owym postem na swoim profilu na Instagramie, całkowicie zignorował to, co napisała do niego Kara! Obserwatorzy stwierdzili, że takim postępowaniem Marcin daje jasno znać, że ma "gdzieś" swoją partnerkę i zaczęli wróżyć koniec ich związku:

- oj on chyba nie tęskni bo nie potrafi napisać ja też😛🤪

- właśnie słabe to w...😂 odpisuje innym na komentarze a jej olał😂 Kara on Cię ma gdzieś daj se spokój

- dokładnie jest z nią tylko dla tego bo bał się wyjść na idiotę po programie, a ta biedna tęskni, a on ma ja gdzieś. Innym odpisuje a jej nie, młoda to jeszcze naiwna, ja takich jak on nosem wyczuwam, fałszywy jest i tyle

- identycznie myślę jak Ty👏 widać fałsz z jego strony. No a ona naiwna, może zakochana a za kilka tyg, miesięcy będzie płakała jak Marcinowi się znudzi udawanie

Zachowanie Marcina było dla fanów "Hotelu Paradise 3" zastanawiające i zaczęli porównywać jego związek z Karą do wakacyjnej przygody z Nathalią i tym, jak postąpił wobec niej. Historia lubi się powtarzać? Nieoczekiwanie do zaciekłej dyskusji internautów dołączyła sama Kara. Dziewczyna nie wytrzymała i postanowiła raz na zawsze uciąć wszelkie spekulacje. Wyznała, jak naprawdę wygląda jej związek z Marcinem.

Potwierdzam, że my nie wszystko pokazujemy❤️ My uważamy, że to jest dla nas, a nie dla internetu, oczywiście, że Marcin mi odpisał, ale prywatnie 🙌 pozdrawiam.

Wygląda na to, że choć ich związek rozpoczął się na oczach całej Polski, Kara i Marcin bardzo cenią sobie prywatność i tym razem internauci nie byli nieomylni. Fani "Hotelu Paradise 3" nie mają się o co martwić!

Kiedy Kara pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" natychmiast wpadła w oko Marcinowi. Uczestnik nie zakończył związku z Nathalia, jednak pod jej nieobecność związał się z Karą. Jego zachowanie wzbudziło spore kontrowersje wśród widzów, którzy nie wróżyli tej relacji sukcesu. Okazało się jednak, że Marcin i Kara wciąż tworzą udany związek.

Fani "Hotelu Paradise 3" obawiali się, że Marcin zachowa się wobec Kary tak samo, jak wobec Nathalii. Chłopak, który przed kamerami najpierw uwodził piękną tancerkę, po to, by później stwierdzić, że jednak nie jest gotowy na nic poważnego, a następnie związał się z Karą, zdecydowanie nie wzbudził zaufania większości widzów.

Co więcej, fakt, że Marcin nie odpowiedział na komentarz stęsknionej Kary, który ta zostawiła pod jego najnowszym zdjęciem na Instagramie, dał internautom wiele do myślenia. Fani stwierdzili, że Marcin olewa swoją dziewczynę i wcale aż tak bardzo mu na niej nie zależy. Kara jednak szybko ucięła spekulacje, pisząc, że Marcin oczywiście odpowiedział na jej słowa - tyle, że wiadomości prywatnej.