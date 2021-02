"Królowe życia 10": Jacek po raz pierwszy pokazał mieszkanie. Meblościanka, wersalka... spodziewalibyście się?

"Królowe życia 10" miały wczoraj swoją premierę. Na ekranach znów mogliśmy oglądać parę: Leona i Damiana, Izę i Patryka, a także niezastąpiony duet Jacka i Dagmarę. Odcinki programu w tym sezonie będą emitowane w nowym formacie, ponieważ zostały skrócone do 20 minut. To nie do końca spodobało się internautom, którzy nie najlepiej odnaleźli się w nowej formule. Mimo tego, show i tak skradły największe gwiazdy programu: Dagmara i Jacek. Już w pierwszym odcinku odkryli przed widzami nowe karty, jedną z nich jest mieszkanie Jacka, takiego wystroju byśmy się nie spodziewali.

Jak mieszka Jacek z "Królowych życia"?

Dagmara zaniepokojona, że Jacek od dwóch dni nie pojawił się w jej domu na porannej kawce, postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela. Po raz pierwszy kamery programu zagościły u najlepszego przyjaciela królowej życia. Ponieważ Jacek nie czuł się najlepiej, Dagmara postanowiła sprawdzić, czy nie jest zakażony koronawirusem i postanowiła zrobić mu test na koronawirusa. W międzyczasie, gdy odbywa się cała akcja z testowaniem biednego Jacka, możemy przyjrzeć się jego mieszkaniu. Takiego wystroju po przyjacielu królowej życia, byśmy się nie spodziewali!

Lokum Jacka jest utrzymane w podobnych kolorach co mieszkanie Dagmary Kaźmierskiej, z tą różnicą, że jest pozbawione królewskiego sznytu. Widzimy wersalkę zasłaną pluszowym kocem, meblościankę i wystrój znany nam z mieszkań z dawanych lat. W kątach stoją starodawne lampy, a cała kolorystyka jest utrzymana w beżu i piaskowej żółci.

Sama Dagmara zauważa, że dom Jacka już od dawna zasługuje na remont. Królowa zaplanowała (jak możemy się domyślić, na resztę odcinków) metamorfozę Dżejka. Przyjaciel Dagmary po pierwsze ma schudnąć, po drugie wyremontować swoje mieszkanie. Może właśnie dlatego mieliśmy okazję w końcu zobaczyć włości Jacka, kto wie, czy za sprawą ręki królowej pod koniec sezonu nie będą przypominały pałacu?

Mieszkanie Jacka zaskoczyło fanów.

Instagram

Dagmara ma mieszkanie w podobnej kolorystyce, jednak jej włości są zdecydowanie bardziej królewskie.