Antek Królikowski wygrał program "Agent". Jak z perspektywy czasu patrzy na program, na innych uczestników show oraz na słowa krytyki, które padały pod jego adresem? Królikowski zdradził to tylko w rozmowie z Party.pl!

Było to ciężkie psychicznie przeżycie, żeby grać przez miesiąc codziennie przez 24 godziny w grę z obcymi ludźmi - powiedział szczerze o "Agencie" Królikowski.

A co Antek Królikowski mówi o hejcie internautów w jego kierunku, kiedy okazało się, że to on wygrał "Agenta"?

To jest prawo telewizji, każdy się pisał na to, że nasze działania będą tam kreowane i manipulowane - powiedział aktor.

Zgadzacie się z Królikowskim, że telewizja rzeczywiście pokazała tylko część tego, co działo się na planie i to niezbyt obiektywnie?

Antek Królikowski wygrał Agenta.

Jak patrzy na program z perspektywy czasu?