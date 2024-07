Na co Antek Królikowski przeznaczy wygraną z programu "Agent-Gwiazdy"? Zwycięzca hitowego programu TVN zdradził to na swoim Facebooku. Aktor chce zrobić kilka prezentów dla bliskich oraz wpłacić wkład własny do kredytu na swój dom! Fani jednak zadają mu jedno, podstawowe pytanie - dlaczego nie podzielił się z Tamarą Gonzalez, dzięki której, według większości, dostał się do finału i wygrał? Czy tak jak obiecał, kupi jej skuter?

Na co Antek Królikowski przeznaczy wygraną w Agencie?

Antek Królikowski w Agencie wygrał ponad 68 tysięcy złotych. Fani programu zgodnie stwierdzili, że połowę powinien oddać Tamarze, dzięki której zaszedł tak daleko:

Myslalam w pierwszej chwili, ze skoro sojusz, to kase podzielicie na dwoje Antek powinien się podzielić pieniędzmi z Tamarą. Nie lubiłam jej ale mimo wszystko ona bardziej zasługiwała na wygraną. Gdyby był w porządku oddałby jej połowę kasy. Prześlizgał się na niej do samego końca. bardziej zasłużyła na wygraną niż Antoni... skrupulatnie wszystko notowała, wykazała się wielką odwagą, sprytem, inteligencją. nigdy nie działała na szkodę grupy... była po prostu dzielna! a Antek... już raz odpadł, i to na początku, czyli źle typował... był w finale tylko dzięki Tamarze i jej informacjom. Z dwojga złego wolałem, żeby wygrała Tamara. Antek był w tym sezonie prostakiem i nie pokazał się od dobrej strony, zresztą odpadł w pierwszym odcinku i trochę bez sensu, że dostał drugą szansę i jeszcze wygrał sezon, a inni uczestnicy takiej szansy nie mieli. Tragedia. Dodatkowo to jego nastawienie do uczestników, totalny brak kultury i chamstwo. Jedyny plus, to dobry agent, aczkolwiek trochę przewidywalny.

Antek jeszcze w programie obiecał blogerce, że jeśli wygra, kupi jej skuter. Jednak większość przeznaczy na wymarzony dom:

Pewnie jesteście ciekawi co zrobię z wygraną? Planuje zrobić kilka prezentów i wpłacić wkład własny do kredytu na dom. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuje. - napisał Antek.

Co sądzicie o zachowaniu Antka?

Hejt na Antka Królikowskiego po programie.

Antek Królikowski wygrał Agenta.

