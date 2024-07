Antek Królikowski zdradził kulisy "Agenta". Okazuje się, że Macademian Girl, która dotarła aż do finału programu, popełniła zaledwie jeden błąd więcej w ostatecznym teście niż Antek! Kinga Rusin, Hubert Urbański i Antek Królikowski pojawili się w dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry TVN i zdradzili, jak wyglądały kulisy show. Co powiedział największy wygrany programu Agent? Kto wysłał mu wiadomość z gratulacjami?

Nie spodziewałem się, że wygram. Dlatego, że szanse, które mieliśmy z Tamarą to było 50 na 50. Wiedza, którą dysponowaliśmy, była taka sama. Tamara popełniła o jeden błąd więcej ode mnie w teście z tym, że ja miałem też lepszy czas. Więc, nawet gdybyśmy zremisowali, to ja bym wygrał. To już była kwestia przypadku - przyznał Antek Królikowski, do którego napisał sam Bartosz Arłukowicz. Dzisiaj dostałem bardzo przyjemnego sms-a z nieznanego numeru. Okazało się, że napisał Bartosz Arłukowicz, zwycięzca poprzedniej edycji.

Kinga Rusin z kolei przyznała w śniadaniowym programie, że do samego końca nie wiedziała kto jest Agentem. Jak wspomina pracę na planie show?

Ja sobie nie chciałam psuć zabawy, jak się tak daleko jedzie, pięć tygodni spędza na planie , jakbym wszystko wiedziała to pozbawiłabym siebie przyjemności uczestniczenia w tej całej grze, która się tam rozrywała. Natomiast tak naprawdę ja sobie zdałam sprawę z tego jak bardzo uczestnicy weszli w swoje role i jak bardzo grali dopiero jak zobaczyłam zmontowany program i te wypowiedzi. I jak ja patrzyłam jak oni się zachowują, jak wypełniają zadania, co oni robią, no to miałam jakiś jeden obraz. Później dopiero jak zobaczyłam co oni mówią - Boże oni naprawdę grali.