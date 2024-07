Antek Królikowski wygrał program "Agent", a agentem okazał się Hubert Urbański. Antek zgarnął ponad 68 tysięcy złotych. W programie obiecał, że jeśli on go wygra, kupi Macademian Girl skuter za ich sojusz w programie, bo to ona będzie wielką przegraną show. A po finałowym odcinku Królikowski zamieścił wpis, który jasno mówi z kim się przyjaźni, a z kim nie za bardzo się polubił w programie Agent.

Jedno jest pewne, Antek nie polubił się z Joanną Jabłczyńską. Królikowski nie bardzo wiedział za co podziękować Rafałowi Maślakowi. W ogóle nie pogratulował Hubertowi Urbańskiemu. Co napisał?

Gratuluje i dziękuje! Tamara! Tomek! Dziękuje za #bezczelnysojusz! Tylko My wiemy jak wiele kosztowało nas ciągłe obserwowanie naszego kochanego enigmatycznego Agenta i na jak rozmaite sposoby staraliśmy się wpływać na pytania zadawane w szczegółowym teście wiedzy o Agencie! Zburzyliście stereotypy. Wielki szacun. Jesteście moimi zwycięzcami. #zawszebrylanty Sylwia! Dziękuje, że mnie uratowałaś, gdy po pierwszym teście odpadłem i stałem się "przynętą", na którą wielu dało się złapać. Nigdy nie zapomnę jak pytałem Cię przywiązany do pala - "Możesz mnie tu zostawić albo wziąć immunitet albo kasę! Co wybierasz?!" A Ty powtarzałaś: "Ciebie! Wybieram Ciebie!" To było piękne, dziękuje #wonderwoman Vienio - Jesteś najbardziej pozytywnym artychą jakiego poznałem. Cieszę się, że Cię znam. Dzięki za Twoją energię, której cholernie brakowało gdy odpadłeś. Rafał - dziękuje za mistrzowskie selfie i algorytmy;) Kamila - dziękuje, że jesteś, że byłaś z nami. Jesteś absolutnie wyjątkową, wspaniałą kobietą! Michał - dziękuje za Twój talent! Twój głos, który umilał nam mozolne podróże busem do nieznanych celów i poczucie humoru, sprawiały, że wszystkim było lżej na duchu. Maciek - krótko: jestem Twoim fanem. Ewa - Queen! I Love You! I'am glad I've met you! Monika - swietnie grałaś w te grę. Nie mam pojęcia jak to się stało, że odpadłaś tak szybko bo nie ukrywam, że byłaś bardzo trudną rywalką. Dominika - wiesz jak bardzo Cię lubię i szanuje. Byłaś czarnym koniem tego programu i mieliśmy sporo szczęścia, że nie było Cię w ciemni. Szacun.(jak nie oddałem tej stówki jeszcze to oddam, wiesz gdzie;) Asia - Dziękuje za Twoje wypowiedzi na setkach, to Ty nazwałaś nasz sojusz - napisał na Instagramie Antek Królikowski (pisownia oryginalna).

Monika Mrozowska też nie pała wielką miłością do Antka po programie, podobnie Sylwia Szostak, która go uratowała. Wielu fanów pisze na Instagramie i Facebooku Antka Królikowskiego, że za sojusz z Tamarą, Antek powinien podzielić się z nią wygraną, bo to głównie ona zdobywała najwięcej informacji, z którymi dzieliła się z Królikowskim.

A Wy co o tym sądzicie?

Antek Królikowski bardzo dobrze się bawił na planie Agenta.

Antek Królikowski okazał się bardzo zaciętym graczem, ale to Tamara dostarczała mu najwięcej informacji, by wygrać.

Joanna Jabłczyńska i Antek Królikowski raczej się nie polubili w programie Agent.