Macademian Girl była gościem ostatniego odcinka programu "Magiel towarzyski" w TVN Style. Karolina Korwin Piotrowska w rozmowie z jedną z najpopularniejszych blogerek w Polsce nie mogła nie zapytać o to, co od zawsze nurtuje wszystkich - ile zarabiają blogerki w Polsce. Tamara stwierdziła, że jeśli do swojej pracy podchodzi się profesjonalnie, to jak najbardziej - można na niej nieźle zarobić:

Każda współpraca to jest rozmowa o sposobie komunikacji, o czasie trwania, o projekcie. Nie da się tego zweryfikować. Jeśli pytasz czy da się z tego wyżyć, czy da się taką firmę przekształcić w zespół który mam, to jak najbardziej, jeśli się myśli o tym profesjonalnie - mówi Macademian Girl.

Jeśli nie obejrzałeś Magla z Tamarą, to nic straconego! Powtórki:

- środa 21/09, godz. 12:20 i 23:25

- piątek 23/09, godz. 21:45

- sobota 24/09, godz. 7:00

