Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są w sobie zakochani do tego stopnia, że nie mają wątpliwości, że to właśnie na siebie czekali. Są jedyną parą, która przetrwała po finale 9. edycji ślubnego eksperymentu i wprost przyznają, że planują powiększyć rodzinę. Jednak zanim to się stanie być może będą myśleć o jeszcze jednej rewolucji w swoim życiu. Jakiej? Zobaczcie, co nam zdradzili

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o zmianach w życiu

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chcą powiększyć rodzinę i mówią o tym otwarcie. Nie spieszą się jednak z takimi decyzjami. Niedawno zamieszkali razem w Bydgoszczy, chociaż nie wykluczają, że ich miejsce zamieszkania się zmieni. W przyszłości myślą również o zmianie mieszkania na większe:

Tutaj mamy dwa pokoje, a jak chcemy powiększyć rodzinę w przyszłości to fajnie by było, mieć te trzy pokoje a nawet cztery przyznała Kornelia w rozmowie z Party.pl

Tak, żeby dzieciaki miały swój kąt. dodał Marek.

Co jeszcze zdradzili nam zakochani? Zobaczcie nasz wywiad z Markiem i Kornelią ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

