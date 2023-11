Wielki finał siódmej edycji miłosnego formatu "Hotel Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że fani snują liczne podejrzenia, dotyczące swoich ulubieńców. Tym razem sprawa dotyczy Kori i Jacka. Czy ta dwójka po show nadal jest ze sobą? Według widzów już wszystko jasne!

Reklama

"Hotel Paradise 7": Kori i Jacek są razem po programie?

W ostatnim czasie wydarzenia w Kolumbii nabrały szalonego tempa. Nie ma się zresztą czemu dziwić, wszystko przez to, że od wielkiego finału dzieli nas zaledwie kilka dni. Każdy ruch uczestników jest więc bacznie obserwowany i komentowany. Ostatnio wielkie kontrowersje w "Hotelu Paradise" wywołało "Rajskie Rozdanie". Tym razem z kolei widzowie chętnie komentują to, co dzieje się poza szklanym ekranem.

Kori i Jacek Hotel Paradise Instagram @jacek.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotelu Paradise": Fani podejrzewają, że Marvin związał się z... Oliwią

Jak wiadomo, uczestnicy "Hotelu Paradise" już dawno opuścili Kolumbię i zajęli się układaniem życia w Polsce. Często więc pokazują je za sprawą mediów społecznościowych. Nie inaczej było tym razem. Na Instagramowym profilu Jacka, który jest ulubieńcem fanów, wylądowało wymowne zdjęcie. Na fotografii ten jest na randce i trzyma za rękę tajemniczą dziewczynę. Jak się szybko okazało, widzowie odkryli jej tożsamość!

Kori i Jacek Hotel Paradise Instagram @Kori.hotelparadise7

Zobacz także: "Hotelu Paradise": Mallu pokazała się w sukni ślubnej. Coś nas ominęło?

Reklama

W tym samym czasie na Instagramie Kori wylądowało zdjęcie z tego samego miejsca. Co więcej, dziewczyna trzyma w ręku napój, widzowie więc od razu zwrócili uwagę na jej... paznokcie! To te same, które widzieli na zdjęciu Jacka. Wówczas wszystko stało się jasne - para spotyka się także poza show! Spodziewaliście się tego?