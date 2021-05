Kontrowersje po półfinale "Dance Dance Dance". Widzowie bronią Damiana Kordasa i Oli Nowak: "Niesprawiedliwe!"

Już 15 maja wielki finał "Dance Dance Dance". Jednak decyzją jurorów Ola Nowak i Damian Kordas w nim nie zatańczą. Do tej pory byli jednymi z faworytów, jednak półfinałowe taneczne popisy nie dały im awansu do ostatecznego starcia, jakim jest finał. Widzowie nie zgadzają się jednak z wytypowanym przez jurorów składem, a swoje niezadowolenie wyrazili w komentarzach. W sieci pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla Oli i Damiana. Czy odpadli niesłusznie?

"Dance Dance Dance": Widzowie bronią Oli Nowak i Damiana Kordasa

Za tydzień odbędzie się już finał 3. edycji "Dance Dance Dance". Na tanecznym parkiecie po raz ostatni zmierzą się Roksana Węgiel i jej przyjaciółka Oliwia Górniak oraz Stanisław Karpiel-Bułecka oraz Anna Matysiak. Widzowie są zawiedzeni, że w finale zabraknie Damiana Kordasa i Oli Nowak. Uważają, że to co pokazali przez cały program powinno być ich przepustką do finału. Internauci swoje niezadowoleni wyrazili na oficjalnym profilu programu:

- Z całym szacunkiem dla Ani i Staszka ale nie sprawiedliwe..

- Niesprawiedliwie!!!!

- Tak obiektywnie patrząc do finału powinni przejść Ola i Damian 🙂

- To było nie fair. Oczywiście nie mam zamiaru urazić Ani i Staszka . Każdy ma słabszy dzień, Ola też mogła go mieć. I to na prawdę nie jest sprawiedliwe w stosunku do Oli i Damiana (bo występy Oli i Damiana były mega ale solówki Oli... to naprawdę mega wielkie petardy! Bo ona to robiła tak dobrze, że nawet nie było widać czy to tańczy tancerka czy uzdolniona influenserka) SZACUN DLA OLI I DAMIANA i oczywiście powodzenia dla Roxie i Oliwi oraz Ani i Staszka w finale!

- Zdecydowanie się nie zgadzam, już dawno chodziło o to kim jesteś w show biznesie i ile masz lat, a tak daleko zajdziesz w programie. Przykro mi z powodu Oli i Damiana, ale tak wyszło i jestem z nich najbardziej dumna! ✨

- Nie zgadzam się zdecydowanie

- Ale to niesprawiedliwe. Osoby, które w każdym odcinku dawały z siebie 100% odpadły, a osoby które się czasami ,,przebudzały’’ jak to mówi Ida są w finale. Słabo

Co sądzicie o opiniach widzów? Ola Nowak i Damian Kordas już podczas treningów przyznali, że odczuwają ogromną presję i nie mają już sił trenować. Youtuberka przyznała, że już od początkowych odcinków postawiła sobie tak wysoką poprzeczkę, że coraz trudniej było jej ją przeskoczyć. W półfinałowym odcinku Damian Kordas i Ola Nowak dostali najniższe noty wśród półfinałowych par.

Przepraszam, że przeze mnie przegrałeś swój pierwszy program 😂Nie ukrywam, że jest mi bardzo przykro (mój uśmiech przez łzy w programie mówił sam za siebie) 🙈 ale mam poczucie, że dałam z siebie 100%! Czasami tak jest, że Twój jeden „zły dzień” może przekreślić wszystko nad czym pracowałeś🤷🏻‍♀️ Dziękuje wszystkim uczestnikom- jesteście cudowni! I oczywiście Wam za wsparcie! Idę sobie chwile popłakać, a jutro wracam silniejsza! Dziękuje ❤️ - napisała Ola na Instagramie

Ten występ był dla niej bardzo emocjonalny czego dała wyraz na swoim Instastory:

Jestem twarda... jestem twarda... A jednak nie jestem. Powiem wam, że oglądając to pękłam. Sama nie wiem, jak to możliwe, że nie popłakałam się będąc na scenie (tylko część tego typu komentarzy została wyemitowana)

Podczas półfinału jurorzy nie mieli litości dla Oli Nowak i Damiana Kordasa:

- W ostatnim odcinku dałem 10 ale tam było gorąco. Dzisiaj nie była trudna choreografia. Było za dużo siły a za mało ciepła i uwodzenia. (...) - Agustin Egurrola po solo Oli

- Ojej było bardzo dużo błędów. Błędy bym wybaczył ale nie było interpretacji. To była walka o przetrwanie szczególnie w wykonaniu Oli. - dodał po duecie

- Dla mnie dzisiaj Damian super a Twój wzrok był tępy, gdzie jest moja Ola, która tak pięknie tańczy? Jestem przerażona, dla mnie para numer jeden a to takie wykonanie. (...) To było smutne dla mnie trochę aroganckie - komentowała Joanna Jędrzejczyk

- Dla mnie to nie było złe, bo to bardzo trudna choreografia - ratowała sytuację Ida Nowakowska

Co sądzicie o tym, co wydarzyło się podczas wczorajszego półfinału?

Ola Nowak skomentowała wczorajszy werdykt jurorów po tym, jak odpadła z "Dance Dance Dance".

Widzowie nie zgadzają się z werdyktem jurorów o tym, że Damian Kordas i Ola Nowak nie zawalczą w finale.