Dziś wieczorem TVP2 wyemituje już półfinał 3. edycji "Dance Dance Dance". W grze pozostały tylko trzy pary: Damian Kordas i Ola Nowak, Roksana Węgiel i Oliwia Górniak oraz Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak. Kto dostaje się do finału? Tę odpowiedź poznamy już za kilka godzin.

Reklama

Ola Nowak i Damian Kordas przechodzą kryzys przed półfinałem "Dance Dance Dance"

Ogromna presja oraz ciężkie treningi, które są przepustką do finału po dzisiejszym odcinku dały się jednak we znaki szczególnie Oli Nowak i Damianowi Kordasowi, co zdenerwowało nawet ich trenera Patryka Kownackiego:

Kolejny dzień z rzędu narzekania, że nie dadzą rady, że nie wyjdzie, że nie mają siły. Z takim nastawieniem, jakie prezentują teraz na sali, będzie bardzo ciężko

Skąd u Oli i Damiana tak duże załamanie? Ich poprzednie występy były niemalże bezbłędne a sama Ola zdobyła za swoje solo aż 30 punktów!

Jest bardzo duży problem jeżeli chodzi o głowę. To jest poziom krytyczny. Powinniśmy umieć całą choreografię. Pomimo, że bardzo chcę, nie mam już siły. "Papaoutai" przy tym to jest nic - tłumaczyła zrezygnowana Ola Nowak

Poddadzą się tuż przed finałem? Zobaczcie wideo z treningów!

Zobacz także: "Dance Dance Dance" Roksana Węgiel porzuca glany i wybiera szpilki? Opowiedziała o swojej kobiecości

fot. Waldemar Kompała / Jan Bogacz / TVP