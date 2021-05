"Dance Dance Dance": Roksana Węgiel płacze po występie a z nią całe studio! Egurrola: "To najlepszy występ tej edycji" 

Roxie Węgiel zatańczyła solówkę do emocjonalnego numeru "The Greatest" Siii. Tutaj liczył się nie tylko talent taneczny ale również aktorski.

Chciałam pokazać tym występem, że jestem silna, bo miałam kilka takich sytuacji, które mogły mnie podłamać.

Po tym występie Roksana Węgiel się popłakała. Płakała jednak nie tylko ona ale również Ida Nowakowska, która gratulowała mamie nastolatki a także Joanna Jędrzejczak i sam Agustin Egurrola! Niezwykły występ Roxie wzruszył także pozostałych uczestników kibicujących za sceną.

Nie spodziewałem się, że ona ma aż taki talent i taką wrażliwość - kwitował Agustin Egurrola.

Juror pierwszy raz żałował, że musi oceniać.

Roksana Węgiel rozbiła bank półfinałową solówką. Jej dojrzałość, wrażliwość, mimika i przede wszystkich ukazane emocje sprawiły, że płakało całe studio! To pierwsza taka sytuacja w "Dance Dance Dance"! Sama Roksana Węgiel wybuchła płaczem od razu po zakończeniu swojego występu!

Bardzo się utożsamiam z tekstem tej piosenki, mogłam wykrzyczeć emocje, które były we mnie od dawna i dlatego, tak zareagowałam bo zrobiłam to na sto procent - wyznała

Ciężarna Ida Nowakowska również nie mogła opanować płaczu:

Niesamowite jest to, że na początku jak zaczęłaś tańczyć to pomślałam "co za niesamowity spektakl". ale zakończyłam tę podróż? Na tym, jak dumna musi być twoja mama, że ma taką córkę. Ja jako przyszła mama myślę sobie, że super mieć taką córkę pełną pokory, wrażliwości. (...) Mogę powiedzieć tylko tyle, świetny numer, zupełnie inna odsłona. Roxie Węgiel która jest artystką, która prowadzi i myśli

W szoku i pełna podziwu była również Joanna Jędrzejczyk:

Jest wiele sporstmenek ale mistrzów z taką klasą nie ma zbyt wiele. Też się utożsamiam z tą piosenką. (...) Chciałabym dać 20 ale dam 10

Agustin Egurrola po raz pierwszy przyznał, że żałuje, że musi oceniać, ponieważ w przypadku tego występu chciał być tylko widzem:

Dzisiaj jest twój wieczór i nie sądziłem, ze to będzie aż tak dobry. Po raz 1 żałuje, że jestem jurorem w tym programie. Chciałem być teraz tylko widzem i chłonąć co pokazałaś. To był najlepszy taniec tej edycji. Przejście między tymi światami było niezwykłe, Wkradła się pomyłka ale widziałem, że twoje serce dalej tańczy. Mocne 10!

Po ostatnim występie Roxie Węgiel otrzymała maksymalną ilość punktów, ponieważ 30!

Często się mówi, że taniec to jest krzyk emocji i to był wspaniały piękny krzyk. Nie spodziewałem się, że ona ma aż taki talent i taką wrażliwość - podsumował Agustin Egurrola.

Niezwykły moment w programie! Roxie Węgiel i Oliwia Górniak zdobyły maksymalne liczby puntków za obie solówki oraz duet. Brawurowo przedostały się do finału. Zmierzą się w finale "Dance Dance Dance" ze Stanisławem Karpielem-Bułecką i Anną Matysiak.

