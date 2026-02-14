Fani "The Voice Senior" czekają na odpowiedź na najważniejsze pytanie sezonu - kto wygra 7. edycję programu? O tym przekonamy się już dziś wieczorem, a tymczasem do sieci trafił nowy komunikat produkcji muzycznego show. Już teraz wiemy, że w wielkim finale emocji nie zabraknie.

Komunikat produkcji tuż przed finałem "The Voice Senior"

Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych "The Voice Senior" produkcja zdradziła pierwsze smaczki związane ze zbliżającym się wielkimi krokami finałem programu. Jak się okazało, już dziś wieczorem zobaczymy nie tylko występy finalistów, ale także doskonale znanych wszystkim wokalistów! Produkcja muzycznego show zapewnia, że "ten finał będzie wyjątkowy".

Ten finał będzie naprawdę wyjątkowy. Na scenie The Voice Senior wystąpią: Ewa Bem - legenda polskiej sceny muzycznej. Wojciech Bardowski - zwycięzca 6. edycji programu. Wspaniałe gwiazdy, niezwykłe głosy i jedna scena pełna emocji, wzruszeń i pięknej muzyki. Sobota | 20:00 | TVP2 i TVP VOD - przekazała produkcja ,,The Voice Senior'' w swoim komunikacie

Będziecie oglądać wielki finał 7. edycji muzycznego show dla seniorów?

Kto wystąpi w finale 7. edycji "The Voice Senior"?

Przypomnijmy: w 7. edycji „The Voice Senior” o wygraną w drużynie Andrzeja Piasecznego powalczą Violetta Kapcewicz i Krzysztof Koziarski. W ekipie Alicji Majewskiej w finale zmierzą się Albert Czarkowski oraz Grażyna Osmala. Majka Jeżowska do ostatniego etapu doprowadziła Roberta Ziętarę i Artura Słowika, a w drużynie Roberta Janowskiego o zwycięstwo zawalczą Małgorzata Skrzypczak i Ryszard Orecki.

Widzowie mają już swoich faworytów, ale najczęściej wskazywanym nazwiskiem jest Violetta Kapcewicz. Czy przewidywania fanów się potwierdzą i to właśnie ona wygra program?

Odpowiedź poznamy już 14 lutego podczas wielkiego finału „The Voice Senior”. Transmisja rusza o godz. 20:00 w TVP2.

