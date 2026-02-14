Majka Jeżowska to popularna gwiazda polskiej sceny muzycznej z jednym z najbardziej oryginalnych repertuarów w kraju. Autorytet muzyczny oraz wieloletnie doświadczenie sceniczne w końcu doprowadziły wokalistkę do programu "The Voice Senior", gdzie zadebiutowała w roli trenerki. Chwilę przed odcinkiem finałowym wokalistka otwarcie przyznała się do swoich uczuć, które swoje źródło mają właśnie w programie.

Majka Jeżowska pokazała film i zaskoczyła wyzwaniem tuż przed finałem "The Voice Senior"

Majka Jeżowska to wokalistka, którą większość Polaków kojarzy z takimi hitami jak "A ja wolę moją mamę" i "Wszystkie dzieci nasze są". Wieloletnie doświadczenie muzyczne i występy na największych scenach w Polsce sprawiły, że stała się autorytetem dla uczestników najnowszej edycji "The Voice Senior". Jako jedna z trenerek, obok Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego oraz Roberta Janowskiego, stworzyła swoją drużynę i doprowadziła jej reprezentantów do finału, który odbędzie się już w sobotę 14 lutego. Na chwilę przed tym wydarzeniem wokalistka podzieliła się wzruszającym wyznaniem na Instagramie.

Przy najnowszym udostępnionym nagraniu Jeżowska umieściła opis, w którym uzewnętrzniła swoje emocje względem swojej drużyny.

Moja wspaniała drużyna z The Voice Senior Artur Słowik Renata Bakalarska Małgosia Kulińska i Robert Ziętara zrobili mi mega niespodziankę! Zobaczcie sami! Nie wiem czy inni trenerzy otrzymali prezenty od swoich drużyn, wiem tylko tyle, że nas połączyło coś niezwykłego! Trzymajcie kciuki za 'moich chłopaków' w finale. napisała gwiazda

Na nagraniu mogliśmy zobaczyć wspomnianą niespodziankę, jaką było wręczenie Jeżowskiej prezentu w ramach wdzięczności za prowadzenie uczestników przez kolejne odcinki "The Voice Senior". Ozdobnie zapakowanym upominkiem okazał się obraz wokalistki stylizowany na jeden z tych przedstawiających legendarną markizę de Pompadour, z charakterystycznymi elementami symbolizującymi udział wokalistki w programie TVP.

Ja bardzo często dostaje niby swoje portrety, na których w ogóle nie jestem do siebie podobna. A tu? Patrzcie. (...) To najwspanialszy prezent, jaki w ostatnim dziesięcioleciu dostałam. skomentowała rozradowana Jeżowska

Kto wygra "The Voice Senior"?

Wspomniany finał ma się odbyć dopiero dziś wieczorem, a fani programu już spekulują o tym, kto wygra tegoroczną edycję. Wiadomo, że w ostatnim odcinku swoje wokalne umiejętności zaprezentują Albert Czarkowski i Grażyna Osmala z drużyny Alicji Majewskiej, Ryszard Orecki i Małgorzata Skrzypczak z drużyny Roberta Janowskiego, Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz z drużyny Andrzeja Piasecznego oraz Artur Słowik i Robert Ziętara z drużyny Majki Jeżowskiej. Większość fanów typuje do wygranej jedną faworytkę.

A Wy, za kogo będziecie trzymać kciuki?

Zobacz także: