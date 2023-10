Katarzyna Dowbor w rozmowie z mediami skomentowała wypowiedź Elżbiety Romanowskiej, która zdradziła, czego możemy spodziewać się w programie "Nasz nowy dom". Była prowadząca nie ukrywa, że jest zszokowana tym, co usłyszała i mówi wprost, że jest to dla niej niewyobrażalna sytuacja. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Katarzyna Dowbor komentuje słowa Elżbiety Romanowskiej o "Nasz nowy dom"

Kilka miesięcy temu władze Polsatu podjęły decyzję, która zszokowała fanów programu "Nasz nowy dom". Okazało się wówczas, że z programem żegna się Katarzyna Dowbor. Nową prowadzącą została Elżbieta Romanowska, na którą wylała się fala krytycznych komentarzy. Do tej pory Katarzyna Dowbor zawsze stawała w obronie swojej następczyni, ale teraz stanowczo zareagowała na to, co powiedziała Romanowska. Gwiazda Polsatu sugerowała bowiem, że być może w programie dojdzie do tego, że będzie musiała powiedzieć uczestnikom, że ich dom nie zostanie wyremontowany.

Do tej pory tak się wydarzało, że ten dom był remontowany zawsze, natomiast kiedyś musi być ten pierwszy raz. Może być tak, że przyjedziemy, zobaczymy i nagle się okaże, że naprawdę ten dom jest nie do uratowania. Albo przynajmniej my w ciągu pięciu dni nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie jest takie do końca pewne, że jak już jedziemy, to już na 100 procent, jak się widzimy, jest remont. Tak do końca nie jest Elżbieta Romanowska wyznała w rozmowie z Plotkiem

Katarzyna Dowbor stanowczo skomentowała słowa Elżbiety Romanowskiej.

Była prowadząca w rozmowie z serwisem Plotek.pl nie ukrywała, że jest zszokowana takim pomysłem. Dosadnie skomentowała wyznanie nowej prowadzącej "Nasz nowy dom".

Ja sobie tego nie wyobrażam. Nigdy w życiu bym się na coś takiego nie zgodziła. My do tych ludzi przychodziliśmy, bo oni w coś wierzyli, ufali, że przychodziliśmy do nich po to, żeby pomóc. Nie można takich ludzi zostawić z taką informacją. Jest to dla mnie sytuacja absolutnie niewyobrażalna. Nie zrobiłabym czegoś takiego nigdy. Tu można mówić o wykorzystaniu czyjegoś dramatu i czyjejś historii, bólu i tragedii Katarzyna Dowbor powiedziała dla Plotka

Zgadzacie się z opinią Katarzyny Dowbor? Wyobrażacie sobie, żeby prowadząca "Nasz nowy dom" powiedziała uczestnikom, że ich dom nie zostanie wyremontowany?