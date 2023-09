Na ten moment czekali wszyscy fani "Naszego nowego domu" - to właśnie dziś, w czwartek, 7 września 2023, wystartował nowy sezon programu, w którym po raz pierwszy w roli prowadzącej pojawiła się Elżbieta Romanowska. Jak wiadomo, zmiana prowadzącej wywołała ogromne poruszenie wśród widzów i wszystko wskazuje na to, że póki co niektórym fanom "Naszego nowego domu" niestety nie przypadł do gustu sposób prowadzenia Elżbiety Romanowskiej. Co dokładnie nie spodobało się fanom?

"Nasz nowy dom": Pierwszy odcinek z Elżbietą Romanowską

Przypomnijmy, że wielkie zmiany w "Nasz nowy dom" rozpoczęły się w maju. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor została zwolniona z show i od teraz prowadzącą program będzie Elżbieta Romanowska. Dziś fani programu po raz pierwszy mogli zobaczyć, jak aktorka spisuje się w nowej roli. Niestety, niektórzy nie ukrywają, że nie są zadowoleni z tego, jak gwiazda prowadzi "Nasz nowy dom".

Po emisji pierwszego odcinka z Elżbietą Romanowską w sieci zawrzało. Niektórzy fani "Naszego nowego domu" przyznają wprost, że tęskną za Katarzyną Dowbor, a nowa prowadząca w ich opinii "bardzo słabo wypadła".

- Pierwszy odcinek obejrzany i niestety jesteśmy rozczarowani. Wniosek jest jeden, nie zmienia się świetnej prowadzącej w dobrze funkcjonującym formacie. Bez pani Kasi to już nie jest ten sam program. Nie mam ochoty oglądać kolejnych odcinków. Pani Elżbieta na pewno świetnie się sprawdzi w innych wyzwaniach, ale nie w tym. - Obejrzałam pierwszy odcinek i jest tragicznie. Nowa prowadząca niestety bardzo słabo wypadła. Dodatkowo nie podoba mi się nowy dobór muzyki i to że np. jak pokazany jest projekt lektor już tego nie komentuje. Niestety z przykrością się to ogląda 😞 - Pani Ela gdzieś się na pewno nadaje...do tego formatu NA PEWNO NIE!!! Po pierwszym odcinku odpuszczam - Obejrzałam właśnie 1 odcinek. Niestety ciężko się ogląda tę kobietę w roli prowadzącej. Może aktorka dobra, ale do tego programu zupełnie się nie nadaje - twierdzi część widzów programu.

Na szczęście Elżbieta Romanowska może też liczyć na słowa wsparcia od widzów show. Wielu z nich trzyma za nią kciuki i jest pewnych, że aktorka jeszcze się rozkręci.

- Pani Ela miła i ciepła - Dajcie szansę Eli, niech trochę pokaże, co potrafi, a wiem, że potrafi dać z siebie wszystko.👏👏👏❤️❤️👏👏 - Pani Ela jest bardzo fajna i sympatyczna - @elaromanowska trzymam kciuki i powodzenia ❤️🥰😘 - piszą ciepłe słowa pozostali widzowie.

A Wy, jak oceniacie debiut Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej "Nasz nowy dom"?