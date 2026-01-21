17. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat obfitowała w wiele emocjonujących momentów. Jednym z nich była gorąca rumba zaprezentowana przez Katarzynę Zillmann i Janję Lesar, podczas której panie obdarowały się długim, czułym pocałunkiem. W najnowszym wywiadzie tancerka wróciła wspomnieniami do tego momentu.

Janja Lesar o pocałunku z Katarzyną Zillmann w "Tańcu z gwiazdami"

Janja Lesar była ostatnio gościem w programie Mateusza Szymkowiaka dla "Świata gwiazd". Podczas rozmowy oczywiście nie zabrakło wątków związanych z relacją tancerki z Katarzyną Zillmann. Dziennikarz postanowił m.in. zapytać o to, czy Janja Lesar nie miała problemu z tym, by pocałować się z Kasią na wizji.

Nie, nie. Mi się wydaje, że to był taki dalszy ciąg naszej jakby relacji. Z jednej strony takiej osobistej, a z drugiej strony też tej narracji tego tańca, czyli jak nasz taniec się rozwijał, czyli te tańce, które stworzyłyśmy przed pocałunkiem, to ten pocałunek był jakimś takim zwieńczeniem tego, co do tej pory zrobiłyśmy. - przyznała tancerka

W dalszej części rozmowy Janja Lesar zdradziła, czy była to zaplanowana sytuacja.

Też był ten taniec, rumba, ta piosenka i nasze pragnienie po prostu. I to się tak złożyło. Nie było to tak jakoś strasznie zaplanowane twardo, że tak będzie i trzeba tak zrobić. - dodała

Janja Lesar o relacji z Katarzyną Zillmann

Janja Lesar przyznaje, że marzy o dalszym pogłębianiu relacji z partnerką z programu. Myśli nawet o wspólnym zamieszkaniu, choć ma świadomość, że to krok wymagający czasu i rozwagi.

Chcę bardzo. Ja nie chcę mieszkać sama tak na dłuższą metę. Lubię być z kimś, dlatego też tańczę taniec towarzyski. (...) Jak ona jest obok mnie, to jestem dużo bardziej odważna. Nie mam tak dużo wątpliwości w siebie (...) bardziej chcę wyjść do ludzi swoją osobą, z tym, kim jestem - przyznała Lesar w tej samej rozmowie

Pocałunek Zillmann i Lesar w "Tańcu z gwiazdami"/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: