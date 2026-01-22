Paula Karpowicz z zespołu Topky udzieliła ostatnio szczerego wywiadu, w którym otworzyła się między innymi na temat kłopotów ze zdrowiem. Czy wystąpiłaby w "Tańcu z Gwiazdami"? Okazuje się, że problemy z kręgosłupem uniemożliwiają jej udział w tego typu programie.

Paula Karpowicz podbija polską scenę muzyczną

Paula Karpowicz jest jedną z wokalistek popularnego duetu Topky, który powstał w 2021 roku po rozstaniu z grupą Top Girls i szybko zdobył sympatię fanów gatunku disco-polo i dance dzięki takim hitom jak "Szpile" czy "Nie liczy się nic". Topky regularnie koncertują w całej Polsce, a Paula z Angeliką Żmijewską budują silną pozycję na scenie muzycznej, co przekłada się na dużą rozpoznawalność ich twórczości.

Paula aktywnie działa także w mediach społecznościowych - jej profil na Instagramie gdzie dzieli się kulisami kariery, koncertów i życia codziennego, obserwuje już blisko 400 tysięcy osób. Gwiazda chętnie utrzymuje relację z fanami, którzy z zainteresowaniem śledzą jej losy. Ostatnio udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała między innymi o problemach zdrowotnych.

Paula o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i problemach ze zdrowiem

Paula Karpowicz wystąpiła ostatnio w podcaście "Galaktyka Gwiazd". Podczas rozmowy poruszono temat programów rozrywkowych, między innymi uwielbianego przez widzów show "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy wokalistka zdecydowałaby się na udział w takim programie?

Dałabym radę. Nie no, ja bardzo chcę. Ja jestem zdeterminowana. Ja myślę, że bym się sprawdziła zapewniała.

Niestety sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka zdradziła, że nie mogłaby pozwolić sobie na wzięcie udziału w takim programie ze względu na problemy zdrowotne.

Bo na przykład taki program, jak Taniec z Gwiazdami, ja niekoniecznie czuję się w tańcu. Mam bardzo duże problemy z plecami i myślę, że po pierwszym odcinku mogłabym się pożegnać, więc dużo bym tam pewnie nie zawojowała wyznała Karpowicz.

Paula Karpowicz o współpracy z Izabelą Janachowską

W "Galaktyce Plotek" Paula Karpowicz wróciła wspomnieniami do swojego wesela z 2023 roku. Choć uroczystość wyglądała na perfekcyjnie zaplanowaną, wokalistka przyznała, że współpraca z Izabelą Janachowską miała dość nietypowy przebieg.

Tak naprawdę mało ją widziałam na miejscu. Widziałyśmy się może z trzy razy w życiu, więc jakoś bardzo mocno w tym nie uczestniczyła. Wyglądało to tak, że po prostu dostałam osobę koordynującą, dzięki czemu zyskałam wspaniałego człowieka w życiu i do tej pory mamy ze sobą kontakt. Jest to mega fajna historia opowiadała.

