Kinga Rusin i Piotr Kraśko pokłócili się w Dzień Dobry TVN. Okazuje się, że w trakcie weekendowego wydania programu pomiędzy prowadzącymi doszło do małego konfliktu. W trakcie emisji DDTVN, Kinga Rusin zarzuciła bowiem swojemu koledze, że ten przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Piotr Kraśko nie pozostał dłużny Kindze Rusin...

Kłótnia Rusin i Kraśko w Dzień dobry TVN

Kinga Rusin i Piotr Kraśko już od kilku miesięcy tworzą bardzo zgrany duet w Dzień Dobry TVN. Dziennikarz świetnie odnalazł się w roli prowadzącego śniadaniowy program i jak sam wiele razy przyznawał uwielbia współpracować z Kingą Rusin, z którą zna się od najmłodszych lat. Okazuje się jednak, że pomimo wielkiej sympatii, jaka ich łączy, pomiędzy Kingą Rusin a Piotrem Kraśką dochodzi do konfliktów. Jakiś czas temu Rusin drwiła ze swojego kolegi na antenie DDTVN, że jego metody wychowawcze są niewłaściwe. Dziś pomiędzy prowadzącymi program TVN znów zrobiło się gorąco! W pewnym momencie Kinga Rusin zarzuciła Piotrowi, że przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza! Kraśko nie pozostał jej dłużny i wypomniał koleżance, że pomimo tego, że mieszka bardzo blisko studia DDTVN, do pracy przyjeżdża samochodem.

- Nie przyczyniaj się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza, hodowla przemysłowa mięsa, z takiej jesz właśnie prawdopodobnie mięso...- powiedziała Kinga Rusin komentując posiłki Piotra Kraśki. - Ile masz do domu? 500 metrów?- w odpowiedzi usłyszała dziennikarka. - Dlatego chodzę na piechotę- zapewniała Kinga Rusin. - A ten samochód tu stoi od tygodnia? - dopytywał Piotr Kraśko, sugerując, że pod studiem DDTVN stoi zaparkowane auto Rusin.

Na tym pytaniu prowadzący DDTVN zakończyli wzajemne oskarżenia i dalej prowadzili program w bardzo dobrych humorach ;)

