Piotr Kraśko od kilku miesięcy razem z Kingą Rusin prowadzi Dzień dobry TVN. Prezenter bardzo szybko po zwolnieniu z TVP, znalazł pracę w TVN, dostał też swój program w TVN24. Program śniadaniowy prowadzi wraz ze swoją przyjaciółką, Kingą Rusin, którą zna od najmłodszych lat.

Jednak ostatnio między nimi doszło do konfliktu. Podczas jednego z programów dyskutowano na temat uświadamiania dzieci w zakresie seksualności. Piotr stwierdził, że nie rozmawiał jeszcze na ten temat z synami, a Kinga zaczęła się z niego śmiać i drwić, że jego metody wychowawcze są niewłaściwe. Z czasem jednak Kinga zreflektowała się i przeprosiła swojego przyjaciela.

Jednak jak się okazuje, do kłótni między Kraśko a Rusin dochodzi nie tylko w pracy. (Zobacz: Zostańmy przyjaciółmi... czy to możliwe po zerwaniu?)

Rzadko kiedy zdarza się, że ma się szczęście, żeby pracować z kimś kogo się zna bardzo długo i bardzo lubi. Ta relacja jest bezpieczna w tym, że możemy sobie podokuczać, pożartować z siebie nawzajem, ale wiemy, że i tak się lubimy. (...) To, że my z Kingą się pokłócimy w pracy, to o ile bardziej potrafimy się pokłócić nie w pracy... Ale na tym polega przyjaźń - powiedział nam Piotr Kraśko.