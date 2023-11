W najbliższym odcinku „The Voice of Poland” (sobota, 20:05 w TVP 2) dojdzie do ostrej wymiany zdań między Kamilem Bednarkiem a Baronem. Oczywiście poszło o uczestniczkę muzycznego show, o którą obaj walczyli.

Różnica między nami jest taka, że ja ci dałem dokończyć, a ty mi znowu przerywasz - powiedział Baron.

A od czego się zaczęło? Zobaczcie gorący zwiastun!

Którego z nich wolicie bardziej?