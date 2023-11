Na początku września ruszyła dziesiąta, jubileuszowa edycja "The Voice of Poland". Jak już wiemy, w roli jurorów zadebiutowali Margaret i Kamil Bednarek, którzy dołączyli do Tomsona i Barona oraz do Michała Szpaka. Dla Michała to już trzecia edycja, w której ocenia uczestników show. Czy do tej pory znalazł wśród początkujących wokalistów kogoś z kim mógłby konkurować na polskiej scenie muzycznej? Michał Szpak szczerze odpowiedział na to pytanie!

Michał Szpak o uczestnikach "The Voice of Poland"

Michał Szpak już od kilku lat należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wokalista zadebiutował w programie "X-Factor" i chociaż nie wygrał talent show TVN, to jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Teraz Michał sam ocenia początkujących artystów. Czy w programie "The Voice of Poland" pojawił się ktoś, kto podobnie jak on zachwyca nie tylko głosem, ale i osobowością? Wokalista ma konkurencję wśród uczestników programu TVP?

Nie miałbym nic przeciwko, gdyby w programie pojawił się ktoś, kogo mógłbym traktować jako poważnego konkurenta. Na szczęście taka osoba się nie pojawiła. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony myślę, że warto byłoby mieć kogoś z kim można by iść łeb w łeb. Niech się rodzą nowe talenty i niech pokazują swoją osobowość - Michał przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Jesteście zaskoczeni wypowiedzią Michała Szpaka? Myślicie, że uczestnicy "The Voice of Poland" mogą poczuć się urażeni? Oglądacie najnowszą edycję muzycznego talent-show TVP?

Michał Szpak kolejny raz został jurorem w "The Voice of Poland".

fot. Waldemar Kompała / TVP

Muzyk ocenił uczestników show.