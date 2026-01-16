Co za niespodzianka! Uczestnicy 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” ponownie pojawią się razem w programie rozrywkowym. Fani już zacierają ręce na to wyjątkowe wydarzenie. Jak wiadomo, program cieszy się ogromną popularnością, a widzowie chętnie śledzą zarówno wzloty, jak i trudne momenty uczestników. Teraz będą mieli okazję ponownie zobaczyć Klaudię, Valentyna, Michała i Tomka z 9. edycji. Jak wiadomo, ci uczestnicy utrzymują ze sobą kontakt po programie, a już na koniec stycznia razem pojawią się w hitowym teleturnieju telewizyjnej Dwójki!

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" w "Familiadzie"

Karol Strasburger w nagraniu na Instagramie zaprezentował czwórkę uczestników programu "Rolnik szuka żony", których już wkrótce zobaczymy w programie. Odcinek był nagrywany w ostatnim czasie, bo jedną z uczestniczek będzie Klaudia, która jest już w zaawansowanej ciąży. Oprócz rolniczki w "Familiadzie" wystąpi również jej mąż Valentyn oraz dwóch uczestników z 9. edycji: Michał oraz Tomek Klimkowski. Odcinek z rolnikami już 24 stycznia:

Bohaterowie 9. edycji zaprzyjaźnionego programu @rolnikszukazonytvp już w sobotę, 24.01 w Familiadzie. To trzeba zobaczyć czytamy na koncie Familiady na Instagramie

Internauci już czekają na specjalny odcinek "Familiady"

Fani programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywają ekscytacji, że będą mieli okazję ponownie zobaczyć uczestników 9. edycji razem w jednym programie. Z pewnością emocji nie zabraknie, a internauci zapewniają, że już szykują popcorn i czekają na 24 stycznia.

Będzie sztos!

Odpalam popcorn z Tobą jako wierni kibice

Będziecie oglądać?

