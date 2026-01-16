Produkcja "Rolnika" przekazała wielkie wieści ws. uczestników. Ale niespodzianka
Tego nikt się nie spodziewał! Produkcja programu "Rolnik szuka żony" właśnie opublikowała nowe zdjęcia uczestników i zaskoczyła informacją. Ten wyjątkowy odcinek już wkrótce, a fani nie dowierzają!
Co za niespodzianka! Uczestnicy 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” ponownie pojawią się razem w programie rozrywkowym. Fani już zacierają ręce na to wyjątkowe wydarzenie. Jak wiadomo, program cieszy się ogromną popularnością, a widzowie chętnie śledzą zarówno wzloty, jak i trudne momenty uczestników. Teraz będą mieli okazję ponownie zobaczyć Klaudię, Valentyna, Michała i Tomka z 9. edycji. Jak wiadomo, ci uczestnicy utrzymują ze sobą kontakt po programie, a już na koniec stycznia razem pojawią się w hitowym teleturnieju telewizyjnej Dwójki!
Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" w "Familiadzie"
Karol Strasburger w nagraniu na Instagramie zaprezentował czwórkę uczestników programu "Rolnik szuka żony", których już wkrótce zobaczymy w programie. Odcinek był nagrywany w ostatnim czasie, bo jedną z uczestniczek będzie Klaudia, która jest już w zaawansowanej ciąży. Oprócz rolniczki w "Familiadzie" wystąpi również jej mąż Valentyn oraz dwóch uczestników z 9. edycji: Michał oraz Tomek Klimkowski. Odcinek z rolnikami już 24 stycznia:
Bohaterowie 9. edycji zaprzyjaźnionego programu @rolnikszukazonytvp już w sobotę, 24.01 w Familiadzie. To trzeba zobaczyć
Internauci już czekają na specjalny odcinek "Familiady"
Fani programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywają ekscytacji, że będą mieli okazję ponownie zobaczyć uczestników 9. edycji razem w jednym programie. Z pewnością emocji nie zabraknie, a internauci zapewniają, że już szykują popcorn i czekają na 24 stycznia.
Będzie sztos!
Odpalam popcorn z Tobą jako wierni kibice
Będziecie oglądać?
