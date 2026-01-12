Klaudia i Valentyn z 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” lada moment powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Podczas świątecznego odcinka programu ogłosili, że oczekują narodzin synka. Informacja ta poruszyła widzów programu i fanów pary, którzy od początku kibicowali ich relacji rozwijającej się na oczach całej Polski. Teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia z wyjątkowej sesji, a fani nie mogą wyjść z podziwu.

Wyjątkowa sesja ciążowa Klaudii z "Rolnik szuka żony"

Klaudia i Valentyn zawarli związek małżeński w sierpniu 2025 roku, a ślub odbył się w obecności innych uczestników show oraz prowadzącej programu, Marty Manowskiej. Teraz para nie kryje szczęścia i ekscytacji związanej z nadchodzącym rodzicielstwem. Już niebawem na świecie pojawi się bowiem ich syn.

Tuż przed porodem, na Instagramie Klaudii pojawiły się wyjątkowe zdjęcia z ciążowej sesji. Na kilku fotografiach zobaczymy Klaudię z widocznym brzuszkiem w stylizacjach, podkreślających ciążowe kształty. Zdjęcia są doskonałą pamiątką dla przyszej mamy, ale uwagę zwracają też ważne słowa. W opisie pojawiły się słowa autorki sesji, która podkreśla, że na końcówka ciąży to szczególny czas oczekiwania, który rządzi się swoimi prawami:

Są momenty, których nie da się przyspieszyć.Mają swój rytm i swój czas.Wystarczy nie przeszkadzać. - czytamy w opisie sesji

Klaudia skomentowała te słowa i nie ukrywa, że w pełni się z nimi zgadza:

Lepiej bym tego nie ujęła, najlepsza fotograf napisała Klaudia z 'Rolnika'

Internauci są pod wrażeniem wyjątkowej sesji Klaudii z "Rolnik szuka żony"

Radość i emocje związane z nadchodzącym powiększeniem rodziny są widoczne w każdym geście i słowie Klaudii oraz Valentyna. Ich historia, która rozpoczęła się na ekranie, teraz przeniosła się do życia codziennego i wciąż wzrusza tysiące widzów. Fani pary nie pozostali obojętni obok wyjątkowej sesji Klaudii. Pod zdjęciami pojawiło się wiele ciepłych komentarzy:

Przepięknie wyglądasz Klaudia, dużo ciepełka dla was

Jakie piękne sensualne zdjęcia. Fotograf przedewszystkim na pierwszym miejscu widzi kobietę

Trzeba to napisać - wyszłaś na tych fotografiach przepięknie :)

