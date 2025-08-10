Klaudia i Valentyn poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". On – rolnik pochodzący z malowniczej wsi, poszukujący miłości i partnerki do wspólnego życia, ona – energiczna i uśmiechnięta kandydatka, która szybko skradła jego serce. Ich historia zaczęła się na oczach widzów, a wzajemne uczucie rozwijało się z odcinka na odcinek. Teraz para postanowiła przypieczętować swoją miłość i rozpocząć nowy rozdział jako małżeństwo.

"Rolnik szuka żony" ogłasza radosną nowinę

Ekipa programu "Rolnik szuka żony" podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym zdjęciem i wzruszającym komunikatem. Fani produkcji dowiedzieli się, że Klaudia i Valentyn, uczestnicy jednej z edycji, właśnie rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwo.

Jako ekipa #Rolnikszukażony mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Walentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech Wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem! - czytamy pod zdjęciem ze ślubnego kobierca.

Kiedy nowy sezon "Rolnik szuka żony"?

Poza gratulacjami dla pary produkcja przypomniała, że już 14 września widzowie będą mogli poznać kolejne opowieści miłosne w nowym sezonie "Rolnik szuka żony". To zapowiedź pełna emocji, która z pewnością rozbudziła apetyt fanów na nadchodzące odcinki. Wszystko wskazuje na to, że jesień znów będzie należała do rolników poszukujących swojej drugiej połówki.

A nowe opowieści już od 14 września! - dodała produkcja.

Zachwyceni widzowie nie kryją wzruszenia

Pod zdjęciami ze ślubu, jakie zostały udostępnione przez produkcję "Rolnik szuka żony", pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów. Widzowie pisali:

Wszystkiego dobrego Na nowej drodze życia.

Gratulacje! - pisali widzowie show.

Pomyślności dla Was i serdeczne uściski, brawo - dodała Marta Paszkin.

My również gratulujemy i życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia!