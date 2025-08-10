Klaudia i Valentyn już po ślubie! Produkcja "Rolnik szuka żony" przekazała radosne wieści
Na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" opublikowano właśnie zdjęcie, które aż emanuje szczęściem. Produkcja pochwaliła się radosną nowiną, a mianowicie ślubem. Kto stanął na ślubnym kobiercu?
Klaudia i Valentyn poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". On – rolnik pochodzący z malowniczej wsi, poszukujący miłości i partnerki do wspólnego życia, ona – energiczna i uśmiechnięta kandydatka, która szybko skradła jego serce. Ich historia zaczęła się na oczach widzów, a wzajemne uczucie rozwijało się z odcinka na odcinek. Teraz para postanowiła przypieczętować swoją miłość i rozpocząć nowy rozdział jako małżeństwo.
"Rolnik szuka żony" ogłasza radosną nowinę
Ekipa programu "Rolnik szuka żony" podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym zdjęciem i wzruszającym komunikatem. Fani produkcji dowiedzieli się, że Klaudia i Valentyn, uczestnicy jednej z edycji, właśnie rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwo.
Jako ekipa #Rolnikszukażony mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Walentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech Wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!
Kiedy nowy sezon "Rolnik szuka żony"?
Poza gratulacjami dla pary produkcja przypomniała, że już 14 września widzowie będą mogli poznać kolejne opowieści miłosne w nowym sezonie "Rolnik szuka żony". To zapowiedź pełna emocji, która z pewnością rozbudziła apetyt fanów na nadchodzące odcinki. Wszystko wskazuje na to, że jesień znów będzie należała do rolników poszukujących swojej drugiej połówki.
A nowe opowieści już od 14 września!
Zachwyceni widzowie nie kryją wzruszenia
Pod zdjęciami ze ślubu, jakie zostały udostępnione przez produkcję "Rolnik szuka żony", pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów. Widzowie pisali:
Wszystkiego dobrego Na nowej drodze życia.
Gratulacje!
Pomyślności dla Was i serdeczne uściski, brawo
My również gratulujemy i życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia!