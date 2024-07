Bartosz Węglarczyk i Kinga Rusin od kilku lat tworzą zgrany duet w programie Dzień Dobry TVN i świetnie dogadują się też poza anteną. A Kinga doradza dziennikarzowi w sprawach miłosnych! Węglarczyk, który ostatnio pokazał się publicznie w towarzystwie Magdaleny Ogórek, przyznaje w „Fakcie”:

Kinga Rusin potwierdza tez słowa i przyznaje, że często rozmawiają o miłości. Choć nie tylko...

Bartek ze mną o miłości, a ja z Bartkiem o polityce. Bartka traktuję jako moją prywatną agencję prasową. On wie wszystko bardziej, lepiej, szybciej, więc gdy czegoś nie jestem pewna, dzwonię do niego. Tłumaczę Bartkowi, co myślą kobiety - mówi Rusin.