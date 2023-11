Nazywany Tadzikiem Tadeusz Seibert jest rewelacją 10. edycji The Voice of Poland. Czy wokalista, który kiedyś dał kosza Margaret, a teraz śpiewa w jej drużynie, rzeczywiście wygra jubileuszowe wydanie wokalnego show TVP?

Kim jest Tadeusz Seibert?

Tadzik pochodzi z Malborka. Ukończył wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest aktorem krakowskiego Teatru "Variété", w którym pracuję przy musicalu "Legalna Blondynka" w reż. Janusza Józefowicza.

Śpiewać zaczął we wczesnym dzieciństwie.

Dzięki obszernej kolekcji płyt winylowych swojego ojca od dzieciństwa miał styczność z różnymi gatunkami muzycznymi. Dzisiaj sam kolekcjonuje winyle, a do swoich inspiracji muzycznych zalicza takich artystów jak Phil Collins, Michael Jackson, James Brown, Stevie Wonder czy Freddie Mercury - czytamy na stronie The Voice of Poland.

Już mając 5 lat wystąpił w programie „Od przedszkola do Opola”. Z programem związał się na dłużej - ponad 10 lat śpiewał tam w chórku wraz z zespołem „Balbiny“. Występował w programach telewizyjnych: "Mam talent", "Śpiewaj i Walcz", "Szansa na Sukces" czy "Must be the Music". Został laureatem wielu festiwali. Na jednym z nich spotkał kiedyś Margaret. I, jak się okazało, złamał jej serce…

Historia jest taka, że razem jeździliśmy na wszystkie festiwale. Myśmy trochę razem zaczynali... - mówiła. - Ja lat dziesięć, no… jedenaście. Tadzik też jedenaście. Tadzik wtedy był zainteresowany innymi dziewczynami a ja byłam Tadzikiem. Ja go chciałam on mnie nie chciał! Jak zobaczyłam, że to ty, to tak mi serce zabiło - wyznała Margaret.

Dziś Tadzik dalej kontynuuje karierę - jest frontmanem łódzkiego zespołu Trabanda. Przygotowuje też swój autorski materiał na solowy album. A jak sam nie śpiewa, uczy innych - jest założycielem szkoły wokalnej "SeibArt".

Seibert jest rewelacją 10. edycji The Voice of Poland. Zauważyli go nie tylko polscy widzowie - zarządzający kanałem YouTube „The Voice Global”, który pokazuje najciekawsze fragmenty wszystkich edycji „Voice’a” zamieścili występ Tadeusza Seiberta z Przesłuchań w ciemno.

Czy Tadeusz Seibert wygra The Voice of Poland?

Na pewno ma silną konkurencję - Alicję Szemplińską, Darię Reczek i Damiana Kuleja.